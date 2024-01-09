Папа Римский предложил запретить суррогатное материнство

Папа Франциск призвал к всеобщему запрету суррогатного материнства, назвав эту практику "прискорбной", сообщает Zakon.kz.

"Я считаю прискорбной практику так называемого суррогатного материнства, которая представляет собой серьезное нарушение достоинства женщины и ребенка, основанное на эксплуатации ситуаций материальных потребностей матери", – сказал Папа.

Папа Франциск заявил, что надеется, что международное сообщество приложит усилия, чтобы повсеместно запретить эту практику.

"Ребенок – это всегда подарок, а не основа коммерческого контракта". Папа Франциск

Вместе с тем он отметил, что в каждый момент своего существования жизнь человека необходимо сохранять и защищать.

Католическая церковь уже давно выступает против суррогатного материнства, а также экстракорпорального оплодотворения, поскольку, по ее мнению, это обезличивает зачатие и избавляет от некоторых эмбрионов, что, по ее мнению, эквивалентно аборту.

По поводу суррогатного материнства существуют давние этические опасения, в том числе по поводу того, является ли эта практика эксплуататорской.

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В 2022 году Папа Франциск заявил, что суррогатное материнство — это "бесчеловечная и все более широко распространенная практика "арендованной матки", при которой женщины, почти всегда бедные женщины, эксплуатируются, а с детьми обращаются, как с товаром".

