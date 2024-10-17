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Жителям Италии запретили выезжать за границу для суррогатного материнства

Жителям Италии запретили выезжать за границу для суррогатного материнства , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 04:40 Фото: pixabay
В Италии разработали закон, запрещающий суррогатное материнство в Италии. Запрет касается и тех, кто выезжает за этой услугой в другие страны, такие как США или Канада, где эта практика легальна, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, Италия запретила парам выезжать за границу с целью рождения ребенка с помощью суррогатного материнства.

Нарушителям закона грозит тюремное заключение сроком до двух лет и штраф в размере до 1 млн евро (529 млн 760 тыс. тенге).

Предлагаемый закон предложила правая партия премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии". Он направлен на продвижение традиционных семейных ценностей.

Законопроект был принят верхней палатой сената 84 голосами против 58. В прошлом году его одобрили в нижней палате.

В ходе дебатов сенатор от партии "Братья Италии" заявила, что партия хочет "искоренить" явление "суррогатного туризма".

Запрет на суррогатное материнство совпадает с падением рождаемости в Италии. Национальный статистический институт ISTAT опубликовал в марте, что рождаемость упала до рекордно низкого уровня в 2023 году – 15-е ежегодное снижение подряд.

Ранее сообщалось, что пенсионер без медобразования на дому кастрировал мужчин в Германии.

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