Жителям Италии запретили выезжать за границу для суррогатного материнства
По информации Sky News, Италия запретила парам выезжать за границу с целью рождения ребенка с помощью суррогатного материнства.
Нарушителям закона грозит тюремное заключение сроком до двух лет и штраф в размере до 1 млн евро (529 млн 760 тыс. тенге).
Предлагаемый закон предложила правая партия премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии". Он направлен на продвижение традиционных семейных ценностей.
Законопроект был принят верхней палатой сената 84 голосами против 58. В прошлом году его одобрили в нижней палате.
В ходе дебатов сенатор от партии "Братья Италии" заявила, что партия хочет "искоренить" явление "суррогатного туризма".
Запрет на суррогатное материнство совпадает с падением рождаемости в Италии. Национальный статистический институт ISTAT опубликовал в марте, что рождаемость упала до рекордно низкого уровня в 2023 году – 15-е ежегодное снижение подряд.
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