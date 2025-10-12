Татьяна Навка нежно обратилась к Жасмин
Фото: Instagram/tatiana_navka
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка обратилась к популярной певице Жасмин в день ее 48-летия, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram спортсменка 12 октября опубликовала теплое поздравление, сопроводив его осенними и праздничными эмодзи.
"Моя дорогая Жасмин, с твоим личным Новым годом! Будь всегда такой же яркой, солнечной, творческой, безрассудной, готовой на авантюры, моей любимой подругой. Творчество у тебя в крови, жизни, душе и сердце даже не течет – оно кипит! Так пусть так будет всегда. Люблю", – написала Навка.
