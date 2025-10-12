#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Культура и шоу-бизнес

Татьяна Навка нежно обратилась к Жасмин

Татьяна Навка, Жасмин, день рождения , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 01:07 Фото: Instagram/tatiana_navka
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка обратилась к популярной певице Жасмин в день ее 48-летия, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram спортсменка 12 октября опубликовала теплое поздравление, сопроводив его осенними и праздничными эмодзи.

"Моя дорогая Жасмин, с твоим личным Новым годом! Будь всегда такой же яркой, солнечной, творческой, безрассудной, готовой на авантюры, моей любимой подругой. Творчество у тебя в крови, жизни, душе и сердце даже не течет – оно кипит! Так пусть так будет всегда. Люблю", – написала Навка.

А ранее стало известно, что Кэти Пэрри закрутила роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аккаунт шоу Татьяны Навки взломали в Instagram
04:22, 20 февраля 2025
Аккаунт шоу Татьяны Навки взломали в Instagram
Навка посетовала, что Песков, станцевавший на льду, затмил ее юбилейное шоу
22:40, 15 апреля 2025
Навка посетовала, что Песков, станцевавший на льду, затмил ее юбилейное шоу
"Высший знак любви": Татьяна Навка и Дмитрий Песков очаровали поклонников
16:21, 05 марта 2025
"Высший знак любви": Татьяна Навка и Дмитрий Песков очаровали поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: