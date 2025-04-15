Навка посетовала, что Песков, станцевавший на льду, затмил ее юбилейное шоу
Фото: Instagram/tatiana_navka
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, которая 13 апреля отметила 50-летний юбилей грандиозным ледовым шоу "Больше, чем шоу", посетовала, что главной звездой мероприятия стал ее муж – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Zakon.kz.
Он этом она 15 апреля написала пост на своей странице в Instagram.
Несмотря на месяцы подготовки, тренировки и бессонные ночи, устроенные Навкой ради шоу, номер Пескова мгновенно стал хитом в Instagram.
"Я готовилась, целое шоу организовала, пригласила лучших из лучших фигуристов, тренировки, репетиции, обсуждения, бессонные ночи! А номер один в топ-сторис с отметками меня – он!" – с иронией написала фигуристка.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков вышел на лед вместе с супругой и исполнил с ней танец под песню Анны Герман "А он мне нравится".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript