"У них интеллект простой": жена Кайрата Нуртаса резко ответила хейтеру на критику своих детей

Известная телеведущая, актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова, которая летом 2025 года стала мамой в пятый раз, ответила одному из своих подписчиков в Instagram, который раскритиковал ее детей, сообщает Zakon.kz.

В Stories 37-летняя супруга любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса показала, какое сообщение получила от "мужчины" про своих наследников.

"Ваши дети – целый мир лишь для вас. Несмотря на то, что ваши сыновья и дочери знают русский, английский языки, их мышление такое же, как и у подростков из обычных семей. У них лучше материальное положение, но интеллект простой", – написал в direct один из фолловеров накануне, 16 октября 2025 года.

Жулдыз Абдукаримова не стала оставлять это "замечание" без внимания и резко ответила:

"Во-первых, кто либо сказал, что мои дети лично для вас – целый мир? Во-вторых, кто-то вам сказал, что мы инопланетяне, раз не из простой семьи?".

Также она подчеркнула, что действительно интеллектуальный человек точно не написал бы такое.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

