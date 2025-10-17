"У них интеллект простой": жена Кайрата Нуртаса резко ответила хейтеру на критику своих детей
В Stories 37-летняя супруга любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса показала, какое сообщение получила от "мужчины" про своих наследников.
"Ваши дети – целый мир лишь для вас. Несмотря на то, что ваши сыновья и дочери знают русский, английский языки, их мышление такое же, как и у подростков из обычных семей. У них лучше материальное положение, но интеллект простой", – написал в direct один из фолловеров накануне, 16 октября 2025 года.
Жулдыз Абдукаримова не стала оставлять это "замечание" без внимания и резко ответила:
"Во-первых, кто либо сказал, что мои дети лично для вас – целый мир? Во-вторых, кто-то вам сказал, что мы инопланетяне, раз не из простой семьи?".
Также она подчеркнула, что действительно интеллектуальный человек точно не написал бы такое.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
