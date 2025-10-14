#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

ЭКО, слезы и отказ от усыновления: Дженнифер Энистон откровенно о материнстве

Дженнифер Энистон, эко, материнство , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 23:00 Фото: Instagram/jenniferaniston
Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что никогда не рассматривала усыновление как способ стать матерью, сообщает Zakon.kz.

По словам звезды, она прошла через процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), однако смирилась с тем, что не может иметь детей.

В подкасте Armchair Expert 56-летняя Энистон рассказала, что момент, когда она осознала невозможность забеременеть, стал для нее переломным.

"Наступил момент, когда все вышло из-под моего контроля. Я буквально ничего не могла с этим сделать. И когда люди говорили: "Вы можете усыновить ребенка", – я думала, что не хочу этого. Я хотела, чтобы моя ДНК была в маленьком человеке. Это был мой путь – эгоистичный или нет, но именно так я чувствовала", – призналась актриса.

По словам Энистон, усыновление "никогда не было частью ее плана", каким бы этот план ни был. Она отметила, что решение отказаться от попыток стать матерью далось ей нелегко, особенно когда врачи сообщили, что шансов больше нет.

Ранее в интервью Энистон говорила, что распространенное мнение о ее "эгоизме" и "трудоголизме" неверно: отсутствие детей связано исключительно с медицинскими причинами.

Актриса была замужем за Брэдом Питтом с 2000 по 2005 год – их брак распался вскоре после съемок фильма "Мистер и миссис Смит", где Питт познакомился с Анджелиной Джоли. Позже Дженнифер вышла замуж за актера Джастина Теру, с которым развелась в 2017 году.

Сейчас Энистон, по сообщениям СМИ, состоит в отношениях с коучем по отношениям и гипнотерапевтом Джимом Кертисом.

А ранее Альбина Джанабаева прокомментировала слухи о разводе с Меладзе.

Айсулу Омарова
