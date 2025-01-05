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Мир

Дженнифер Энистон решила помочь Селене Гомес спланировать свадьбу

Дженнифер Энистон решила помочь Селене Гомес организовать свадьбу, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 18:20 Фото: Instagram/jenniferaniston/selenagomez
Американская актриса Дженнифер Энистон предложила Селене Гомес помочь организовать свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал инсайдер порталу HeatWorld, Энистон относится к Гомес, как к младшей сестре. Она поздравила артистку с предстоящей свадьбой, отправила ей цветы, открытки и предложила свою помощь в организации.

"Энистон сама планировала пару свадеб, поэтому она много знает об этом процессе и может поделиться множеством советов. Несомненно, Селена будет рада получить от нее руководство", – заявили инсайдеры.

Отмечается, что певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко, как утверждают источники HeatWorld, собираются пожениться в Пуэрто-Рико. Там родился жених артистки. На торжестве будут присутствовать многочисленные родственники молодоженов, а также зарубежные звезды. К примеру, Тейлор Свифт, Блейк Лайвли и Мерил Стрип.

Ранее сообщалось, что американский рэпер, музыкант и музыкальный продюсер Бенни Бланко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – известной певице, актрисе и предпринимательнице Селене Гомес. В декабре 32-летняя артистка показала поклонникам кольцо.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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