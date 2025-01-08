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Культура и шоу-бизнес

Стало известно, как дочь Баян Алагузовой назвала третьего ребенка

Как дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек назвала третьего ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 13:31 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Бизнесвумен и популярный казахстанский блогер, старшая дочь продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек раскрыла секрет, как они назвали третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале она написала, что дочку назвали Сәлима. Айсауле Бакытбек поделилась, что имя придумал муж.

"Древнее казахское, мы в шутку пока доча не родилась, называли ее Сәлима тәте, потому что в последний раз это имя было популярно в пятидесятых. Я не шучу!" – поделилась Айсауле.

По ее словам, такое написание имени тоже является правильной вариацией.

"Сафи, Сатти, Салли теперь..." – заключила счастливая мама трех дочек.

Айсауле Бакытбек родила третью дочку в ноябре 2024 года.

Сама Баян Алагузова летом 2024 года стала многодетной матерью. 5 августа она сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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