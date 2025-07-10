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Культура и шоу-бизнес

Дочь Баян Алагузовой откровенно рассказала о пластике лица

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 03:20 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек ответила в соцстях на вопросы своих подписчиков. В том числе, на вопрос о своей внешности, сообщает Zakon.kz.

По той причине, что у дочери казахстанского продюсера ярко выраженные черты лица, подписчики решили уточнить, делала ли она себе "Профиль Джоли" и "подчеркивала" ли подбородок.

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

На догадки фолловеров девушка ответила так:

"Я пока не делала ничего. И блефаропластику тоже, а то мне тут кто-то написал: "Зачем вы скрываете?". Я бы не скрывала, если бы что-то делала, не вижу ничего в этом постыдного. Просто я реально ничего не делала пока что, но чуть позже уже можно начать… С ботокса, например", – ответила Айсауле.

Ранее стало известно, что Баян Алагузова примерила на себя новую профессию.

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Аксинья Титова
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