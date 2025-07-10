Дочь Баян Алагузовой откровенно рассказала о пластике лица

Дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек ответила в соцстях на вопросы своих подписчиков. В том числе, на вопрос о своей внешности, сообщает Zakon.kz.

По той причине, что у дочери казахстанского продюсера ярко выраженные черты лица, подписчики решили уточнить, делала ли она себе "Профиль Джоли" и "подчеркивала" ли подбородок.

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

На догадки фолловеров девушка ответила так:

"Я пока не делала ничего. И блефаропластику тоже, а то мне тут кто-то написал: "Зачем вы скрываете?". Я бы не скрывала, если бы что-то делала, не вижу ничего в этом постыдного. Просто я реально ничего не делала пока что, но чуть позже уже можно начать… С ботокса, например", – ответила Айсауле.

Ранее стало известно, что Баян Алагузова примерила на себя новую профессию.