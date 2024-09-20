12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима

Известный казахстанский исполнитель Раймбек Бактыгереев, выступающий под сценическим псевдонимом Raim, восхитил поклонников супруги – певицы Ерке Есмахан, сообщает Zakon.kz.

Накануне в Instagram 39-летняя артистка рассказала, как муж относится к Муслиму (сын Ерке от первого брака). По ее словам, Raim подарил пасынку машину.

"С того дня, как мы создали семью, Райм начал усиливать интерес Муслима к баскетболу, отучил его в Англии для развития английского языка. Он искал способы раскрыть замкнутый характер Муслима. Он серьезно относится к его здоровью, кругу общения, воспитанию дома. Даже в родительских чатах школьников состоит Райм. Самое главное – дал почувствовать ему "отцовскую любовь", о которой сын до сих пор не знал. Ребенок, который с детства воспитывался дедушкой и бабушкой, сейчас растет в полной семье, где есть папа и мама. Вот, сегодня отец обрадовал Муслима, сделав ему подарок. Сынок, поздравляю с машиной. Будь умным. Оправдай наши надежды. Будь примером для братишки", – написала Есмахан 19 сентября 2024 года.

Как отметила певица, она не устает благодарить Всевышнего за то, что "встретила не только хорошего мужа, но и прекрасного отца для своих детей".

Фолловеры остались в восторге от подарка Райма и поздравили сына Ерке:

"Райм молодец".

"Еркеша, поздравляю".

"Как прекрасно смотритесь. Райм – прекрасный муж, отец".

"Поздравляем с машиной. Будьте счастливы. Теперь вам нужна куколка-доча".

"Поздравляю. Ваш джигит – прекрасной души человек, который мог бы быть примером для многих мужчин".

"Вы доказываете, что настоящая любовь сильнее всего на свете! Вы вышли победителями, несмотря на негативные высказывания и новости! Вы являетесь примером для всей страны, что, несмотря на возраст, настоящая сила – это любовь! Мы даже очень рады тому, что он подарил такой подарок Муслиму, дав ему почувствовать любовь отца! Ерке ханым, вы достойны быть по-настоящему счастливой!"

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