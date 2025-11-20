Разбили все стереотипы: Ерке Есмахан по-философски обратилась к поклонникам
Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская певица Ерке Есмахан призвала поклонников быть внимательнее к словам и взглядам, сообщает Zakon.kz.
Философский пост она опубликовала в Instagram.
"Не то, что говорит человек, а то, что предписывает Аллах, – вот что сбудется. Это можно понять, просто посмотрев на нашу семью! Как человек, который много слышал разговоров, сплетен, критики и упреков о себе, о своем творчестве, о муже и семье, я пришла к одному выводу: что бы ни случилось, все происходит только по воле Аллаха. Он – всезнающий! Он – повелевающий! А слова людей – всего лишь шум. Хочу сказать: в современном мире, переполненном информацией, будьте внимательны и к словам, и к взглядам. Все беды – от языка. Избегайте лишних комментариев! Ради себя и ради своих детей. Пожалуйста. Будем счастливы", – подписала пост артистка.
Подписчики поддержали Есмахан добрыми комментариями:
– Правильно говорите! Конечно, каждый человек достоин быть счастливым! Никому нельзя никого осуждать или критиковать, потому что неизвестно, что ждет ваших детей в будущем. Поэтому давайте всегда желать только счастья, говорить и писать хорошие слова!
– Будьте счастливы ! Не слушаете и не читайте злых несчастных женщин!
– Молодцы, разбили все стереотипы! Счастья вам!
Ранее Есмахан через социальные сети поблагодарила поклонников за поддержку ее и супруга Раймбека Бактыгереева, более известного как RaiM. Пара счастлива вместе уже три года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript