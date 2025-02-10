Стало известно, платит ли бывший муж Ерке Есмахан алименты

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан, которая счастлива во втором браке с Раймбеком Бактыгереевым (исполнитель, более известный как Raim), рассказала, платит ли бывший супруг – журналист Асхат Садырбай – алименты, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 9 февраля 2025 года, одна из подписчиц спросила у беременной артистки: "Еркеша, правда ли то, что ты получаешь 35 тыс. алиментов?"

"Никогда не подавала на алименты, алименты не получала. Никогда не просила о помощи... По воле Всевышнего работала и сама растила (старшего сына Муслима. – Прим. ред.)", – ответила Есмахан в Instagram-Stories.

По словам 40-летней певицы, с содержанием и воспитанием старшего наследника помогали ее родные братья.

"С того момента, как мы поженились, мой муж (Raim. – Прим. ред.) сразу перевез к нам Муслима. После я не задумывалась о том, что он будет есть и во что одеваться. Иногда, когда задумываюсь об этом, мои глаза наполняются слезами счастья. Бесчисленное множество благодарностей Всевышнему", – написала Ерке.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Затем исполнительницу хита "Қайда?" спросили, в каких она отношениях с родителями Raim.

"Эти люди не Райма, а мои папа и мама. Золотые люди, данные мне Всевышним... Но сейчас они мне не уделяют внимание, потому что появился шпион Тотенай (младший сын Ислам. – Прим. ред.). Все внимание забирает этот мальчик", – рассказала Есмахан.

Также она ответила на вопрос о матери. По словам артистки, ее родительница находится в гостях у родственников в Актобе, и скоро у нее будет день рождения.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Вместе с тем Ерке обрадовала поклонников тем, что на этот раз устроит гендер-пати.

"Мы сами знаем (пол малыша. – Прим. ред.), но думаем сделать только ради того, чтобы поделиться радостью с народом. Если, конечно, не передумаем", – поделилась она.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Поклонницы также попросили певицу раскрыть способы заработать денег.

"Удачно выйти замуж", – с иронией ответила Есмахан и пожелала всем спокойной ночи.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Материал по теме Молодой муж Ерке Есмахан c ее старшим сыном привели в восторг фанатов

30 января 2025 года стало известно, что Ерке Есмахан с мужем и двумя сыновьями вернулась из заграничного путешествия на родину.