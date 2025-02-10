Стало известно, платит ли бывший муж Ерке Есмахан алименты
Накануне, 9 февраля 2025 года, одна из подписчиц спросила у беременной артистки: "Еркеша, правда ли то, что ты получаешь 35 тыс. алиментов?"
"Никогда не подавала на алименты, алименты не получала. Никогда не просила о помощи... По воле Всевышнего работала и сама растила (старшего сына Муслима. – Прим. ред.)", – ответила Есмахан в Instagram-Stories.
По словам 40-летней певицы, с содержанием и воспитанием старшего наследника помогали ее родные братья.
"С того момента, как мы поженились, мой муж (Raim. – Прим. ред.) сразу перевез к нам Муслима. После я не задумывалась о том, что он будет есть и во что одеваться. Иногда, когда задумываюсь об этом, мои глаза наполняются слезами счастья. Бесчисленное множество благодарностей Всевышнему", – написала Ерке.
Фото: Instagram/erke_esmahan
Затем исполнительницу хита "Қайда?" спросили, в каких она отношениях с родителями Raim.
"Эти люди не Райма, а мои папа и мама. Золотые люди, данные мне Всевышним... Но сейчас они мне не уделяют внимание, потому что появился шпион Тотенай (младший сын Ислам. – Прим. ред.). Все внимание забирает этот мальчик", – рассказала Есмахан.
Также она ответила на вопрос о матери. По словам артистки, ее родительница находится в гостях у родственников в Актобе, и скоро у нее будет день рождения.
Фото: Instagram/erke_esmahan
Вместе с тем Ерке обрадовала поклонников тем, что на этот раз устроит гендер-пати.
"Мы сами знаем (пол малыша. – Прим. ред.), но думаем сделать только ради того, чтобы поделиться радостью с народом. Если, конечно, не передумаем", – поделилась она.
Фото: Instagram/erke_esmahan
Поклонницы также попросили певицу раскрыть способы заработать денег.
"Удачно выйти замуж", – с иронией ответила Есмахан и пожелала всем спокойной ночи.
Фото: Instagram/erke_esmahan
30 января 2025 года стало известно, что Ерке Есмахан с мужем и двумя сыновьями вернулась из заграничного путешествия на родину.