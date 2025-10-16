91-летнюю Брижит Бардо госпитализировали с тяжелым заболеванием

Знаменитая французская актриса Брижит Бардо проходит лечение в медицинском учреждении после оперативного вмешательства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Nice-Matin, легендарная актриса Франции пребывает в лечебном учреждении на протяжении трех недель.

"Легенда французского кино и ярая защитница прав животных борется с серьезными проблемами со здоровьем. Настолько серьезными, что ей пришлось покинуть свой дом в Сен-Тропе и отправиться в больницу в Тулоне", – отмечается в публикации.

В СМИ отмечается, что Брижит Бардо могут выписать из больницы через несколько дней, но на данный момент ее состояние остается тяжелым.

Happy 91st Birthday Brigitte Bardot! Born Today, September 28, in 1934...

Over 40 films including And God Created Woman, Le Mépris, Viva Maria, A Very Private Affair... #botd

Fun Fact: Born in Paris, began as a ballet dancer before modeling and actinghttps://t.co/v4zMVAKUKr pic.twitter.com/O1na9ZhDud — Classic Movie Hub (@ClassicMovieHub) September 28, 2025

В сентябре Брижит Бардо исполнился 91 год. Она является легендой мирового кинематографа 50-70-х годов прошлого столетия. Актриса за 21 год своей карьеры снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. Ее образ стал символом сексуальной революции благодаря ролям в таких фильмах, как "И Бог создал женщину".

После завершения кинокарьеры в 1973 году она стала известной активисткой за права животных, основав в 1986 году свой фонд.

Несколько лет назад глава собственного фонда по защите животных Брижит Бардо дала рекомендации, как решить проблему с бродячими собаками в Нур-Султане.