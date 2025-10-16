#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

91-летнюю Брижит Бардо госпитализировали с тяжелым заболеванием

Брижит Бардо попала в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 22:02 Фото: instagram/brigittebardotpage
Знаменитая французская актриса Брижит Бардо проходит лечение в медицинском учреждении после оперативного вмешательства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Nice-Matin, легендарная актриса Франции пребывает в лечебном учреждении на протяжении трех недель.

"Легенда французского кино и ярая защитница прав животных борется с серьезными проблемами со здоровьем. Настолько серьезными, что ей пришлось покинуть свой дом в Сен-Тропе и отправиться в больницу в Тулоне", – отмечается в публикации.

В СМИ отмечается, что Брижит Бардо могут выписать из больницы через несколько дней, но на данный момент ее состояние остается тяжелым.

В сентябре Брижит Бардо исполнился 91 год. Она является легендой мирового кинематографа 50-70-х годов прошлого столетия. Актриса за 21 год своей карьеры снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. Ее образ стал символом сексуальной революции благодаря ролям в таких фильмах, как "И Бог создал женщину".

После завершения кинокарьеры в 1973 году она стала известной активисткой за права животных, основав в 1986 году свой фонд.

Несколько лет назад глава собственного фонда по защите животных Брижит Бардо дала рекомендации, как решить проблему с бродячими собаками в Нур-Султане.

