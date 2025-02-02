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Мир

Расследование о Брижит Макрон представила Кэндис Оуэнс

Брижит Макрон, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 06:46 Фото: Instagram/realcandaceowens
1 февраля американская политическая активистка и консервативная публицистка представила первую часть своего расследования о первой леди Франции под названием "Становясь Брижит", сообщает Zakon.kz.

В провокационном видео с субтитрами на русском языке Оуэнс утверждает, что первая леди Франции родилась мужчиной.

"Я бы поставила всю свою профессиональную репутацию на тот факт, что Брижит Макрон на самом деле мужчина", – заявила Оуэнс в своем видео.

В начале видео Кэндис сообщает, что получило письмо от команды юристов Эммануэля Макрона с требованием прекратить свое расследование.

"Сначала я относилась скептически к этой теории, но юристы Макрона сами убеждают меня своей напористостью, что она правдива", – говорит Кэндис.

В своем расследовании Оуэнс озвучивает 21 вопрос, которые уже она отправила первой леди Франции, но так и не получила ответ. В дополнение она обещает раскрыть имена врачей, которые якобы провели операцию по смене пола жены президента Франции.

В комментариях Оуэнс не нашла поддержки зрителей ее видео. Комментаторы так и написали, что не понимают смысла так называемого расследования, потому что это никоим образом не влияет на их жизни. Вместо ожидаемого интереса, ее напротив упрекнули в желании заработать популярность и деньги на имени Брижит Макрон.

"И вообще я выросла на шоу Андрея Малахова, поэтому без генетического теста и конверта в студии не верю", – пошутила русскоязычная интернет-пользовательница.

Следом ее подхватили и другие защитники Брижит.

"У конспирологов все мужики. И Мишель Обама, теперь жена Макрона. Таким образом они скоро и до Мелании доберутся", – отреагировали на видео активистки в комментариях.

А принцесса Уэльская Кейт Миддлтон очаровала общественность неожиданным нарушением королевского протокола.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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