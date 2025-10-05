Стало известно, кто завоевал титул "Мисс Россия – 2025"

Поздно вечером 4 октября стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Россия – 2025". Титул самой красивой девушки страны получила 22-летняя Анастасия Венза из Московской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, Анастасия начала карьеру модели в 13 лет, окончив модельную школу и дебютировав на подиуме. Ее заметил Вячеслав Зайцев, пригласив в свое агентство. С тех пор девушка участвовала в Moscow Fashion Week и работала с брендами Shiseido и Uniqlo, а также провела несколько лет в Японии.

Помимо модельной карьеры Венза занимается волейболом и получает медицинское образование в Первом МГМУ имени Сеченова. По словам девушки, знания в области медицины помогают ей заботиться о здоровье и внешности.

Победительница получит миллион рублей и представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре в Таиланде. Призовые деньги Анастасия намерена направить на помощь новорожденным с патологиями.

