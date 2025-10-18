#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Любоваться твоей красотой": 71-летний Игорь Крутой обратился к молодой героине своего клипа

российский композитор и пианист Игорь Крутой, поэтесса Анна Егоян, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 14:27 Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой, YouTube/Игорь Крутой
Накануне, 17 октября 2025 года, у известного российского композитора и пианиста Игоря Крутого вышла в свет новая песня "Зонтик" и клип к ней, в котором снялась молодая поэтесса Анна Егоян. Она показала фрагменты клипа, после чего получила реакцию от маэстро, сообщает Zakon.kz.

Также 28-летняя поэтесса поделилась подробностями съемок.

"Особенный день. Премьера песни и клипа на песню "Зонтик" маэстро Игоря Яковлевича Крутого, и я бесконечно счастлива быть частью этого светлого и душевного проекта. Для меня это не просто клип, а прогулка по любимой Москве, наполненная светом, теплом, тихими моментами и настоящими эмоциями. Все, что близко моему сердцу – в этих кадрах. Огромная благодарность Игорю Яковлевичу за доверие и вдохновение. Это большая честь – быть музой в такой нежной, красивой и мелодичной истории. Смотрите, делитесь, чувствуйте вместе с нами", – написала Анна Егоян в Instagram.

На публикацию одним из первых отреагировал 71-летний маэстро, который написал:

"Аннушка, поздравляю с выходом клипа и возможностью многих любоваться твоей красотой под мою музыку…"

В ответ поэтесса поздравила себя и маэстро с выходом клипа.

"Пусть эта песня согреет сердца миллионов людей", – добавила Егоян, обращаясь к Крутому.

С комплиментом Игоря Яковлевича в адрес поэтессы согласились и подписчики:

  • "Моя Анна, очень красиво".
  • "Такая хрупкая мелодия и Аннушка!"
  • "Какая песня и какой теплый красивый видеоряд".
  • "Аннушка, кино плачет по твоему красивому и очень киногеничному лицу!"
  • "Когда все сошлось! Поздравляю, дорогие Игорь Яковлевич и Анечка! Какой красивый тандем!"
  • "Моя милая, такая красивая Аннушка и мой любимый дождь. Здесь чудесно все! Тот момент, когда обожаешь Игоря Яковлевича и главную героиню".

Полную версию клипа можно посмотреть на YouTube-канале Крутого.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 14:27
"Нереальная": молодая героиня в клипе 71-летнего Игоря Крутого покорила поклонников маэстро

В сентябре 2025 года мы писали, что Игорь Крутой получил неожиданный подарок от Анны Егоян. Тогда маэстро и сообщил, что он с молодой поэтессой сделает что-то интересное на стыке поэзии и музыки.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
