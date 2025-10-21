#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Молодая героиня клипа 71-летнего Игоря Крутого обратилась к маэстро

композитор и поэт Игорь Николаев, поэтесса Анна Егоян, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 18:41 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Сегодня, 21 октября 2025 года, известный российский композитор и пианист Игорь Крутой показал, что осталось за кадром клипа на песню "Зонтик". На публикацию маэстро отреагировала молодая поэтесса Анна Егоян, которая сыграла главную роль в клипе, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик 71-летний народный артист РФ опубликовал в своем Instagram.

"Все самое интересное всегда остается за кадром! Посмотрите, как снимался клип на песню "Зонтик", – написал под видео Крутой.

А 28-летняя Егоян, обращаясь к Игорю Яковлевичу, подчеркнула в комментариях:

"Это был очень интересный опыт".

Подписчики Крутого, как всегда, осыпали своего кумира восторженными комплиментами:

  • "Любимая песня сегодня".
  • "Песня – огонь! Спасибо за закулисье, очень интересно".
  • "Какая невероятная красота, клип просто шедевр на красивую песню".
  • "Анна такая умничка! Отыграла на все 100. Кажется, даже не заметила, что холодновато для уличных ванн".
  • "Надо же, я думала, дождь настоящий. Клип очень понравился, Игорь Яковлевич! Так красиво и трогательно!"
  • "Но как не хватает вас, Игорь Яковлевич, в кадре. Песня такая душевная и будет жить долго в сердцах благодарных слушателей. Восторг и восхищение вами!"
  • "Ой, как классно! Аннушка под дождем – очень красиво! Игорь Яковлевич, песня "Зонтик" стала уже родной. В голове звучит все время. Магия Крутого. И вообще, люблю все песни в вашем исполнении. И не говорите, что вы не певец. Вы поете душой, и это отзывается в сердцах!"

Но нашлись среди комментаторов те, кому закулисье не очень понравилось. По их словам, можно было использовать искусственный интеллект, чтобы сделать кадры с дождем:

  • "Заморозили девушку!"
  • "Я бы на ИИ все сделала, чтобы девушку так не замораживать. Это ж легко".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 18:41
"Любоваться твоей красотой": 71-летний Игорь Крутой обратился к молодой героине своего клипа

Новая песня Игоря Крутого под названием "Зонтик" и клип к ней вышли в свет 17 октября 2025 года. Ранее мы писали, что в клипе снялась поэтесса Анна Егоян, которая покорила поклонников маэстро.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
