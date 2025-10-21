Молодая героиня клипа 71-летнего Игоря Крутого обратилась к маэстро

Сегодня, 21 октября 2025 года, известный российский композитор и пианист Игорь Крутой показал, что осталось за кадром клипа на песню "Зонтик". На публикацию маэстро отреагировала молодая поэтесса Анна Егоян, которая сыграла главную роль в клипе, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик 71-летний народный артист РФ опубликовал в своем Instagram.

"Все самое интересное всегда остается за кадром! Посмотрите, как снимался клип на песню "Зонтик", – написал под видео Крутой.

А 28-летняя Егоян, обращаясь к Игорю Яковлевичу, подчеркнула в комментариях:

"Это был очень интересный опыт".

Подписчики Крутого, как всегда, осыпали своего кумира восторженными комплиментами:

"Любимая песня сегодня".

"Песня – огонь! Спасибо за закулисье, очень интересно".

"Какая невероятная красота, клип просто шедевр на красивую песню".

"Анна такая умничка! Отыграла на все 100. Кажется, даже не заметила, что холодновато для уличных ванн".

"Надо же, я думала, дождь настоящий. Клип очень понравился, Игорь Яковлевич! Так красиво и трогательно!"

"Но как не хватает вас, Игорь Яковлевич, в кадре. Песня такая душевная и будет жить долго в сердцах благодарных слушателей. Восторг и восхищение вами!"

"Ой, как классно! Аннушка под дождем – очень красиво! Игорь Яковлевич, песня "Зонтик" стала уже родной. В голове звучит все время. Магия Крутого. И вообще, люблю все песни в вашем исполнении. И не говорите, что вы не певец. Вы поете душой, и это отзывается в сердцах!"

Но нашлись среди комментаторов те, кому закулисье не очень понравилось. По их словам, можно было использовать искусственный интеллект, чтобы сделать кадры с дождем:

"Заморозили девушку!"

"Я бы на ИИ все сделала, чтобы девушку так не замораживать. Это ж легко".

Новая песня Игоря Крутого под названием "Зонтик" и клип к ней вышли в свет 17 октября 2025 года. Ранее мы писали, что в клипе снялась поэтесса Анна Егоян, которая покорила поклонников маэстро.