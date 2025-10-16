#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Нереальная": молодая героиня в клипе 71-летнего Игоря Крутого покорила поклонников маэстро

российский композитор и пианист Игорь Крутой, поэтесса Анна Егоян, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 17:46 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой не перестает радовать своих поклонников. Сегодня маэстро анонсировал выход не только новой песни, но клипа к ней, сообщает Zakon.kz.

71-летний народный артист РФ поделился фрагментом в Instagram.

"Уже совсем скоро, помимо релиза песни "Зонтик", выйдет клип на эту песню. Главную роль в нем сыграла замечательная Аннушка Егоян", – написал Игорь Крутой 16 октября 2025 года.

Подписчики с восторгом восприняли новость о выходе клипа. Также своей красотой их покорила 28-летняя поэтесса Анна, которая сыграла главную роль:

  • "Нереальная".
  • "Восхитительная!"
  • "Какая вы красивая".
  • "В предвкушении чуда!"
  • "Красотка невероятная".
  • "Гордость нашей нации".
  • "Какой прекрасный тандем!"
  • "Ждем! Анна, очень красиво!"
  • "Аннушка, поздравляю тебя, очень круто".
  • "С участием Анны Егоян… Все волшебно и красиво".
  • "Вчера я оставила свой зонтик в кафе… Жду теперь вашего!"
  • "Какая красота! Ждем! Клип будет шикарный под красивую песню".
  • "Какая нежная и милая, хочется обнять тебя, улыбаться и ловить эти капли дождя вместе".
  • "Ждет нас что-то невероятное! Аннушка под поцелуями дождя прекрасна! Игорь Яковлевич, надеюсь, что в клипе и вы есть".
  • "Ну как же это волшебно! Лиризм, осень, дождь, зонт, Аннушка – мы все с радостью проскочим осень, зиму и будем ждать весну".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 17:46
"Поздравляю, Димашик": Игорь Крутой поблагодарил казахстанца за поддержку

В сентябре 2025 года мы писали, что Игорь Крутой получил неожиданный подарок от Анны Егоян. Тогда маэстро и сообщил, что он с молодой поэтессой сделает что-то интересное на стыке поэзии и музыки.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
71-летний Игорь Крутой обратился к поклонникам в особенный "праздник"
11:59, 03 сентября 2025
71-летний Игорь Крутой обратился к поклонникам в особенный "праздник"
Неожиданный подарок получил 71-летний Игорь Крутой от молодой поэтессы
15:27, 23 сентября 2025
Неожиданный подарок получил 71-летний Игорь Крутой от молодой поэтессы
70-летний Игорь Крутой получил "новое звание" от поклонников
17:54, 06 марта 2025
70-летний Игорь Крутой получил "новое звание" от поклонников
