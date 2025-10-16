"Нереальная": молодая героиня в клипе 71-летнего Игоря Крутого покорила поклонников маэстро
Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой не перестает радовать своих поклонников. Сегодня маэстро анонсировал выход не только новой песни, но клипа к ней, сообщает Zakon.kz.
71-летний народный артист РФ поделился фрагментом в Instagram.
"Уже совсем скоро, помимо релиза песни "Зонтик", выйдет клип на эту песню. Главную роль в нем сыграла замечательная Аннушка Егоян", – написал Игорь Крутой 16 октября 2025 года.
Подписчики с восторгом восприняли новость о выходе клипа. Также своей красотой их покорила 28-летняя поэтесса Анна, которая сыграла главную роль:
- "Нереальная".
- "Восхитительная!"
- "Какая вы красивая".
- "В предвкушении чуда!"
- "Красотка невероятная".
- "Гордость нашей нации".
- "Какой прекрасный тандем!"
- "Ждем! Анна, очень красиво!"
- "Аннушка, поздравляю тебя, очень круто".
- "С участием Анны Егоян… Все волшебно и красиво".
- "Вчера я оставила свой зонтик в кафе… Жду теперь вашего!"
- "Какая красота! Ждем! Клип будет шикарный под красивую песню".
- "Какая нежная и милая, хочется обнять тебя, улыбаться и ловить эти капли дождя вместе".
- "Ждет нас что-то невероятное! Аннушка под поцелуями дождя прекрасна! Игорь Яковлевич, надеюсь, что в клипе и вы есть".
- "Ну как же это волшебно! Лиризм, осень, дождь, зонт, Аннушка – мы все с радостью проскочим осень, зиму и будем ждать весну".
В сентябре 2025 года мы писали, что Игорь Крутой получил неожиданный подарок от Анны Егоян. Тогда маэстро и сообщил, что он с молодой поэтессой сделает что-то интересное на стыке поэзии и музыки.
