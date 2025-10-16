"Нереальная": молодая героиня в клипе 71-летнего Игоря Крутого покорила поклонников маэстро

Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой не перестает радовать своих поклонников. Сегодня маэстро анонсировал выход не только новой песни, но клипа к ней, сообщает Zakon.kz.

71-летний народный артист РФ поделился фрагментом в Instagram.

"Уже совсем скоро, помимо релиза песни "Зонтик", выйдет клип на эту песню. Главную роль в нем сыграла замечательная Аннушка Егоян", – написал Игорь Крутой 16 октября 2025 года.

Подписчики с восторгом восприняли новость о выходе клипа. Также своей красотой их покорила 28-летняя поэтесса Анна, которая сыграла главную роль:

"Нереальная".

"Восхитительная!"

"Какая вы красивая".

"В предвкушении чуда!"

"Красотка невероятная".

"Гордость нашей нации".

"Какой прекрасный тандем!"

"Ждем! Анна, очень красиво!"

"Аннушка, поздравляю тебя, очень круто".

"С участием Анны Егоян… Все волшебно и красиво".

"Вчера я оставила свой зонтик в кафе… Жду теперь вашего!"

"Какая красота! Ждем! Клип будет шикарный под красивую песню".

"Какая нежная и милая, хочется обнять тебя, улыбаться и ловить эти капли дождя вместе".

"Ждет нас что-то невероятное! Аннушка под поцелуями дождя прекрасна! Игорь Яковлевич, надеюсь, что в клипе и вы есть".

"Ну как же это волшебно! Лиризм, осень, дождь, зонт, Аннушка – мы все с радостью проскочим осень, зиму и будем ждать весну".

В сентябре 2025 года мы писали, что Игорь Крутой получил неожиданный подарок от Анны Егоян. Тогда маэстро и сообщил, что он с молодой поэтессой сделает что-то интересное на стыке поэзии и музыки.