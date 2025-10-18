Домогалась в метро: казахстанская блогерша шокировала жителей Узбекистана

Казахстанская блогерша Аружан Айбекова, известная своими провокационными пранками, вновь оказалась в центре скандала – на этот раз в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание Vaib.uz, девушка опубликовала видео, где в вагоне метро неожиданно прикасается к незнакомым пассажирам – берет их за руку или дотрагивается до бедра. Смысл "социального эксперимента" она не пояснила, но реакция пользователей в узбекском сегменте соцсетей оказалась однозначной – возмущение и осуждение.

Местные активисты отмечают, что тема домогательств в общественном транспорте Узбекистана – вопрос крайне чувствительный. Женщины регулярно сообщают о случаях харассмента, и власти вместе с правозащитниками добиваются усиления мер безопасности в метро и автобусах. На этом фоне действия блогерши восприняли как неуважение к реальной проблеме и обесценивание чужой боли.

Айбекова уже не впервые сталкивается с подобной критикой. Ранее в Китае ее видео, где она обвиняла прохожих в краже и нарушала личные границы, вызвали бурю негодования. Тогда власти страны заблокировали ее аккаунты, а полиция начала проверку. Позже девушка принесла извинения, заявив, что "просто хотела пошутить".

