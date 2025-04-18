В скандал вокруг известной блогерши и 9-летнего мальчика вмешалось Минпросвещения

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана сегодня прокомментировали скандал вокруг известной блогерши Дариги Нуркеевой (более известна под псевдонимом Daricorn) и 9-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

Ранее мать мальчика Ольга Колузанова записала видеообращение, в котором подробно рассказала, что и когда произошло. По ее словам, в августе 2024 года блогер-миллионник Daricorn для рекламы сети кафе Qatty Tatty сняла ролик, в котором фигурировал сын Ольги. Она отметила, что на это не давала разрешения. Но больше всего женщину возмутило то, что слова ее сына о любимой еде – "пицца" – в финальном монтаже заменили на оскорбительное слово и выложили в сеть. Ролик завирусился, а мальчик подвергся буллингу в школе, футбольной секции и даже во дворе. Ребенку потребовалась помощь психолога. Суд обязал кафе выплатить компенсацию в 500 тыс. тенге, но представители заведения подали апелляцию.

18 апреля 2025 года Комитет по охране прав детей МП РК дал официальный комментарий:

"В социальных сетях распространилось видеообращение матери ребенка, чьи права были нарушены в интернете. Речь идет о видеозаписи с участием несовершеннолетнего, опубликованной одним из популярных блогеров. Незамедлительно комитетом приняты меры реагирования. В частности, с матерью ребенка лично связалась председатель комитета Насымжан Оспанова. Семье предложена всесторонняя поддержка – от психологической до юридической. В случае начала судебных разбирательств, комитет готов официально выступить в защиту прав и интересов ребенка".

В комитете еще раз напомнили, что, в соответствии со ст. 145 Гражданского кодекса РК, использование изображения любого лица, в том числе ребенка, допускается только с согласия самого лица либо его законного представителя .

"Согласно Закону "О персональных данных и их защите", изображение несовершеннолетнего относится к категории персональных данных ограниченного доступа и охраняется законодательством РК". Комитет по охране прав детей МП РК

Вместе с тем комитет обратил внимание блогеров, инфлюенсеров и всех участников медиапространства строго соблюдать законодательство и права каждого ребенка.

"Даже при благих намерениях публикации, в которых фигурируют дети, могут причинить им вред и повлечь за собой серьезные правовые последствия. Каждый ребенок имеет право на уважение, защиту и безопасность – и в реальной жизни, и в цифровой среде". Комитет по охране прав детей МП РК

5 марта 2025 года в Казахстане предложили ввести возрастное ограничение на использование соцсетей.