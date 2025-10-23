Блогера, снявшую скандальные видео в метро Узбекистана, доставили в полицию Алматы: теперь будет суд

Казахстанскую блогершу Аружан Айбекову снова будут привлекать к ответственности за нарушения, совершенные за границей, сообщает Zakon.kz.

Девушка "отличилась" в Узбекистане. В метро она брала за руки или дотрагивалась до ног пассажиров, и снимала это на видео. В узбекском сегменте соцсетей такое поведение вызвало возмущение.

"Сотрудниками полиции проведена проверка в отношении казахстанской блогерши, распространившей в социальных сетях видео с непристойным поведением в общественном месте. Установлено, что гражданка А., находясь в метро в Узбекистане, демонстративно приставала к пассажирам, фиксируя происходящее на видео и публикуя его в личных аккаунтах. По факту мелкого хулиганства в отношении нее возбуждено административное производство. Материалы направлены в суд для принятия решения", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 23 октября.

Там напомнили, что ранее она уже совершала похожее нарушение, в Китае, вызвав возмущение общественности. Тогда с ней провели профилактическую беседу. Однако, как видно, выводов она не сделала.

17 октября сообщалось, что в полицию Алматы доставили блогершу, попавшую в скандальную историю из-за видео с водителем такси.