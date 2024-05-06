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Популярная блогерша шокировала детей и мужа новым образом

Популярная блогерша шокировала детей и мужа новым образом, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 18:00 Фото: Instagram/oksukpaevak
Известная казахстанская блогерша и бизнесвумен Карина Оксукпаева решила изменить прическу, но, судя по реакции родных, чуток переборщила с этим. В Instagram она показала результат похода к парикмахеру, а также реакцию мужа и детей, сообщает Zakon.kz.

В Stories Карина написала, что якобы лысеет, из-за чего приняла кардинальное решение. В результате, по ее словам, получилась очень короткая стрижка, которой она "знатно шокировала своих мужиков".

Популярная блогерша шокировала детей и мужа новым образом, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 18:00

Фото: Instagram/oksukpaevak

Особенно новый образ не понравился среднему сыну блогерши – Тиме. Старший сын Алим оценил прическу мамы в "10 из 10".

Подписчики предположили, что Оксукпаева надела парик, но большинство из них умилила реакция детей:

  • "Это парик".
  • "Тима, мы в тебе не сомневались".
  • "Обожаю этот контраст между ними".
  • "Все девушки любят Алима, но выбирают Тиму".
  • "Тима за честность. И пофиг ему, что другие думают".
  • "Алим всегда пытается не обидеть человека, жаным сол".

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Известная чета блогеров и основатели Yuframe – Арман Юсупов и Карина Оксукпаева – познакомились в девятом классе, а спустя несколько лет поженились. В 2017 году у них родился первенец, которого супруги назвали Алимом. В марте 2020 года блогеры вновь стали родителями – на свет появился второй сын Тима. В декабре 2023 года у супругов родился третий сын – Дамир.

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Арман и Карина часто делятся в соцсетях шуточными видеороликами, в которых показывают различные ситуации из жизни.

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