Популярная блогерша шокировала детей и мужа новым образом
В Stories Карина написала, что якобы лысеет, из-за чего приняла кардинальное решение. В результате, по ее словам, получилась очень короткая стрижка, которой она "знатно шокировала своих мужиков".
Фото: Instagram/oksukpaevak
Особенно новый образ не понравился среднему сыну блогерши – Тиме. Старший сын Алим оценил прическу мамы в "10 из 10".
Подписчики предположили, что Оксукпаева надела парик, но большинство из них умилила реакция детей:
- "Это парик".
- "Тима, мы в тебе не сомневались".
- "Обожаю этот контраст между ними".
- "Все девушки любят Алима, но выбирают Тиму".
- "Тима за честность. И пофиг ему, что другие думают".
- "Алим всегда пытается не обидеть человека, жаным сол".
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Известная чета блогеров и основатели Yuframe – Арман Юсупов и Карина Оксукпаева – познакомились в девятом классе, а спустя несколько лет поженились. В 2017 году у них родился первенец, которого супруги назвали Алимом. В марте 2020 года блогеры вновь стали родителями – на свет появился второй сын Тима. В декабре 2023 года у супругов родился третий сын – Дамир.
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Арман и Карина часто делятся в соцсетях шуточными видеороликами, в которых показывают различные ситуации из жизни.