Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой урегулировал конфликт о плагиате с интернет-поэтом

История вокруг композиции "У окна", автором музыки которой является Игорь Крутой, а исполнительницей – Ирина Аллегрова, получила неожиданное продолжение, сообщает Zakon.kz.

По данным MK.RU, конфликт с обвинениями в плагиате был урегулирован.

19 октября Кротиков сообщил, что спор исчерпан. По его словам, произошедшее оказалось "творческим недоразумением".

"Порой в нашей жизни, особенно в творческой, случаются недоразумения. В этом году Игорь Крутой написал красивую песню "У окна". Осенью состоялась ее премьера. Стихи взяли из Сети, попытки найти меня как автора заняли время", – отметил поэт.

Теперь вопрос с авторскими правами улажен: Кротиков будет официально признан автором текста, а также получит диплом фестиваля "Песня года". На финальном концерте Ирина Аллегрова исполнит песню уже с указанием истинного автора стихов.

Ранее поэт и музыкант Сергей Кротиков, выступающий под псевдонимом Алквиад, заявил, что в основе песни лежит его стихотворение "Она сидела у окна", написанное еще в 2008 году. Он утверждал, что Аллегрова и Крутой исполнили композицию на фестивале "Новая волна" без указания его авторства.

Айсулу Омарова
