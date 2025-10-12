"Как найти подход к Ирине Аллегровой?" – совет от Игоря Крутого

В одном из недавних коротких интервью композитор и продюсер Игорь Крутой буквально "разоблачил" секрет, как расположить к себе певицу Ирину Аллегрову", сообщает Zakon.kz.

На вопрос: "Как ты с ней общаешься?" – Игорь Крутой ответил шутливо, но, возможно, правдиво:

"Набираешь ее телефон и говоришь: "Ирунчик, привет"", – пошутил он, рассмеявшись.

Такой легкий, почти семейный подход, по словам Крутого, – лучший ключ к сердцу артистки.

В комментариях подписчики отметили позитивное мышление Игоря Крутого и его галантность.

Крутой и Аллегрова знакомы много лет. Музыкант неоднократно писал для нее песни, а зрители часто связывали их дружбу с романтическими слухами.

10 октября 2025 года в столице Мексики прошел второй концерт Димаша Кудайбергена, собравший поклонников со всего мира. Зал был полон до отказа, а зрители едва сдерживали эмоции на протяжении всего выступления.

