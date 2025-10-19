Казахстанцы дали праздничный концерт в Германии
В немецком Саарбрюккене ко Дню Республики прошел концерт Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева, сообщает Zakon.kz.
Праздничный вечер был организован посольством Казахстана в Германии, генконсульством во Франкфурте и торгово-промышленной палатой Саарланда при поддержке акимата Жамбылской области. Об этом передает "24kz".
Со слов главного исполнительного директора торгово-промышленной палаты Саара Франка Томе, его поразили разнообразие и многогранность казахской музыки.
"Мне особенно понравилось звучание национальных инструментов. Я как будто побывал в Казахстане", – отметил он.
Среди гостей также были политики, деятели культуры и представители казахской диаспоры. В программе звучали произведения:
- Курмангазы;
- Абая;
- Казангапа;
- популярная оперетта "Berliner Luft" немецкого композитора Пауля Линке в неожиданной восточной аранжировке.
Финальная песня "Атамекен" получила бурные аплодисменты и стала ярким завершением концерта.
