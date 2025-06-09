51-летняя казахстанка стала финалисткой престижного конкурса красоты в Великобритании

22 июня 2025 года казахстанка Зауре Мухамадиева выступит на Miss Great Britain Kent and Sussex 2025 в Лондоне. Изюминка этого конкурса в том, что в нем участвуют красавицы старше 45 лет, сообщает Zakon.kz.

Miss Great Britain Kent and Sussex – один из старейших и самых престижных конкурсов красоты в Великобритании, в этом году он отмечает 80-летие.

"Я подала заявку в сентябре 2024 года и прошла несколько интервью. Для организаторов важна не только красота конкурсанток. Считаю, что для них особенно интересным оказался мой жизненный путь. Потому что я переехала из Казахстана, начала с нуля, адаптировалась в новую культуру, в совершенстве знаю язык. Помимо своей основной работы, успеваю заниматься благотворительностью. Я помогаю на кухне, каждое воскресенье мы кормим бездомных. Также помогаю собирать деньги для тех, кто обследуется в научном центре онкологии, поддерживаю женщин с раком груди, потому что в Англии каждая 10-я жительница борется с этим недугом". Зауре Мухамадиева

Зауре Мухамадиева отметила, что участие в конкурсе красоты не только шанс стать обладательницей короны, но и возможность вдохновлять других женщин, особенно казахстанок.

"Я горжусь тем, что казашка. В этом году отмечаю свое 52-летие. К сожалению, многие женщины в Казахстане старше 50 лет ставят на себе крест, перестают за собой ухаживать, соотносят себя к әже (бабушке). Однако женщина в любом возрасте достойна красоты, счастья и исполнения желаний. Я ни в чем не сдавалась и хочу вдохновлять остальных своим позитивным мышлением. Никогда не поздно следовать за своей мечтой, учиться с нуля, творить добро. Быть достойной короны и комплиментов". Зауре Мухамадиева

Организатором конкурса является компания Miss Great Britain Ltd, которая на протяжении многих лет поддерживает высокие стандарты и стремится не просто выбирать победительниц по внешним данным, но и выделять женщин, способных вдохновлять, вести за собой и делать мир лучше. Платформа уникальна тем, что сочетает в себе традиции и современные ценности, включая благотворительность, личностное развитие и социальное влияние. Кроме того, в конкурсе могут участвовать красавицы всех возрастов.

О жизни Зауре Мухамадиевой в Лондоне Zakon.kz рассказывал в прошлом году. Она родом из Восточного Казахстана, но долгие годы проработала в нефтегазовой отрасли в Астане. 13 лет назад ей предложили отправиться в Великобританию по программе обмена сотрудниками. Казахстанка открыла там консалтинговую компанию, помогала соотечественникам обосноваться в Лондоне, найти жилье, давала бизнес-консультации и была готова поделиться своим опытом переезда. Женщина с большим удовольствием прониклась изучением традиций коренного населения.