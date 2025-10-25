51-летняя казахстанка представит Великобританию на престижном конкурсе красоты

Впервые в истории казашка представит Великобританию на международном конкурсе красоты Miss Beauty Universe, сообщает Zakon.kz.

Зауре Мухамадиева стала обладательницей главной короны Miss Great Britain Kent and Sussex 2025 в Лондоне. Изюминкой этого конкурса было то, что в нем участвовали красавицы старше 45 лет со всего мира. Теперь казахстанка будет выступать на Miss Beauty Universe от Великобритании – страны, в которой живет сейчас.

"Я живу в Великобритании, и именно от этой страны буду выступать на международном конкурсе красоты Miss Beauty Universe, который пройдет в Перу. Сейчас у меня идет активная подготовка: спонсоры, команда, фотосессии, образы – все в процессе, и атмосфера просто невероятная. Я всегда говорю: да, я представляю Великобританию, ведь живу здесь, но в душе я навсегда казашка, и это сочетание для меня особая гордость. Ведь это так символично: казашка, представляющая Великобританию, объединяет культуры и показывает, что современная женщина может быть гражданином мира, не теряя своей идентичности". Зауре Мухамадиева

По словам казахстанки, подобные конкурсы очень вдохновляют и мотивируют женщин развиваться, держать себя в форме, находить новых друзей, единомышленниц, обмениваться опытом. Это не просто соревнование, а настоящий клуб сильных, уверенных и вдохновляющих красавиц.

"Я искренне считаю, что такие проекты нужно активнее развивать и в Казахстане не только для молодых участниц, но и для взрослых категорий. Сейчас я жду свою фотосессию, ведь буквально недавно я выиграла национальный этап, и эмоции до сих пор переполняют". Зауре Мухамадиева

О жизни Зауре Мухамадиевой в Лондоне Zakon.kz рассказывал в прошлом году. Она родом из Восточного Казахстана, долгие годы проработала в нефтегазовой отрасли в Астане. 13 лет назад ей предложили отправиться в Великобританию по программе обмена сотрудниками. Казахстанка открыла там консалтинговую компанию, помогала соотечественникам обосноваться в Лондоне, найти жилье, давала бизнес-консультации и была готова поделиться своим опытом переезда. Женщина с большим удовольствием занимается изучением традиций коренного населения.

Ранее красавица боролась за корону Miss Great Britain Kent and Sussex. Это один из старейших и самых престижных конкурсов красоты в Великобритании, в этом году он отмечает свое 80-летие.