Звезда сериалов "Триггер" и "Невский" вернулась в родной Алматы спустя 30 лет

Российская актриса Виктория Маслова, знакомая публике по ролям в телесериалах "Триггер" и "Невский", опубликовала видео из Алматы. Знаменитость призналась, что вернулась на встречу с родными после 30 лет разлуки, сообщает Zakon.kz.

Видео с прогулки по одной из улиц города певица разместила 19 октября 2025 года. Маслова уточнила, что смогла прилететь на несколько часов "в детство".

"Алматы! Милый сердцу уголок. Где мы росли, где бабушка, дедушка и дядя живы, где есть круглый аквариум с рыбками, перец "Огонек" на подоконнике и шиповниковый сироп. …Утопающий в бабушкиных цветах балкон. Ее зоркий и строгий глаз, наблюдающий за нами с балкона. Ее шелковые сорочки, туфли из 60-х и спагетти в моих маленьких ручках вместо букета… Дядины солдатики из пластилина… Первый страх от землетрясения… И мы с папой стоим возле несущей стены… Мы маленькие. У нас все спокойно. Все хорошо. Все живы. И кажется, так будет всегда". Виктория Маслова

Также ведущая рассказала, что не смогла сдержать эмоций.

"Запах детства, бьющий в нос, довел меня до обезвоживания. Кажется, я выплакала море. Я встретилась не только с местами, от которых сердце замирает, но и с родными, с которыми не виделась больше 30 лет", – заключила она.

Многие поклонники, как оказалось, даже не знали, что Маслова родом из Казахстана.

Землячка наша родная! Талантище! Как же лично я горжусь и восхищаюсь вами.

Ваши воспоминания очень затронули!

Обалдеть! Вы из Алматы. Я-то думаю, что-то родное в вас есть!

Виктория, добро пожаловать в Казахстан.

Как прекрасно возвращаться в те места, любимые места сердца, – пишут растроганные пользователи.

