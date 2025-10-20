#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Культура и шоу-бизнес

Звезда сериалов "Триггер" и "Невский" вернулась в родной Алматы спустя 30 лет

Виктория Маслова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 10:07 Фото: Instagram/viktoriyamaslova_official
Российская актриса Виктория Маслова, знакомая публике по ролям в телесериалах "Триггер" и "Невский", опубликовала видео из Алматы. Знаменитость призналась, что вернулась на встречу с родными после 30 лет разлуки, сообщает Zakon.kz.

Видео с прогулки по одной из улиц города певица разместила 19 октября 2025 года. Маслова уточнила, что смогла прилететь на несколько часов "в детство".

"Алматы! Милый сердцу уголок. Где мы росли, где бабушка, дедушка и дядя живы, где есть круглый аквариум с рыбками, перец "Огонек" на подоконнике и шиповниковый сироп. …Утопающий в бабушкиных цветах балкон. Ее зоркий и строгий глаз, наблюдающий за нами с балкона. Ее шелковые сорочки, туфли из 60-х и спагетти в моих маленьких ручках вместо букета… Дядины солдатики из пластилина… Первый страх от землетрясения… И мы с папой стоим возле несущей стены… Мы маленькие. У нас все спокойно. Все хорошо. Все живы. И кажется, так будет всегда".Виктория Маслова

Также ведущая рассказала, что не смогла сдержать эмоций.

"Запах детства, бьющий в нос, довел меня до обезвоживания. Кажется, я выплакала море. Я встретилась не только с местами, от которых сердце замирает, но и с родными, с которыми не виделась больше 30 лет", – заключила она.

Многие поклонники, как оказалось, даже не знали, что Маслова родом из Казахстана.

  • Землячка наша родная! Талантище! Как же лично я горжусь и восхищаюсь вами.
  • Ваши воспоминания очень затронули!
  • Обалдеть! Вы из Алматы. Я-то думаю, что-то родное в вас есть!
  • Виктория, добро пожаловать в Казахстан.
  • Как прекрасно возвращаться в те места, любимые места сердца, – пишут растроганные пользователи.

17 октября 2025 года у именитого композитора Игоря Крутого вышла новая композиция под названием "Зонтик". Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, к приятному удивлению общих поклонников артистов, попросил поддержать российского коллегу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Земфира в Алматы спустя 11 лет
15:33, 19 августа 2023
Земфира в Алматы спустя 11 лет
Умер известный актер из сериалов "Студенты" и "Дочки-матери"
15:13, 02 сентября 2023
Умер известный актер из сериалов "Студенты" и "Дочки-матери"
Звезда "Томирис" Альмира Турсын спустя 12 лет вновь станет мамой
13:37, 13 октября 2025
Звезда "Томирис" Альмира Турсын спустя 12 лет вновь станет мамой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: