Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова исполнила хит юности спустя 30 лет

Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 19:18 Фото: instagram/bayanmaxatkyzy
Продюсер и актриса Баян Алагузова поделилась с подписчиками редким архивным видеоклипом, снятым ровно 30 лет назад, сообщает Zakon.kz.

На кадрах молодая Баян Алагузова поет вместе с Багым Мухитденовой и Меруерт Есен – трио, с которого, по словам Алагузовой, "все только начиналось".

Перед сольным концертом своей сестры, певицы Багым Мухитденовой, Баян решила напомнить поклонникам о тех временах. Артистки вновь соберутся вместе, чтобы исполнить ту самую песню, с которой началась их история.

"30 лет назад мы с Багым и Меруерт впервые записали эту красивую песню и сняли на нее видео, тогда все только начиналось! Могу с уверенностью сказать: шоу-бизнес в его современном виде начинался и с нас тоже! Теперь мы переписали эту песню и с удовольствием исполним наше трио на творческом вечере Багым Мухитденовой", – написала продюсер.

Для поклонников это настоящее путешествие во времени к тем годам, когда современная казахстанская эстрада только набирала голос.

Ранее мы сообщали, что двойник Макпал Жунусовой зажег в ночном клубе.

Асель Аукешева
