"Всех Кайрат кормит": семья брата Нуртаса ответила на один из самых главных вопросов
Накануне, 19 октября 2025 года, Саркенова в Stories показала комментарий, который ее задел.
"Вы все работаете? Покажите, где работаете? У меня ощущение, что вас всех Кайрат кормит", – написала пользовательница Казнета невестке Нуртаса.
Фото: Instagram/sarkenova.aigerim
Айгерим решила немедленно отреагировать на мнение комментатора постом.
"Встречая негативные комментарии у себя на странице, зачастую я спокойно отношусь к ним, так как знаю: не имея никакого отношения к правде, они меня вообще не задевают. Но когда эти комментарии начинают порочить мою честь и честь семьи, нагло обвиняя в чем-то, оставаться молча в стороне – не мой удел. С чего-то кто-то решил, что мы живем за чужой счет", – написала блогер.
Она признала, что в их "семье есть очень масштабный человек", которым они по-настоящему гордятся.
"Это огромная честь для нас, и, конечно, такие родственные связи открывают перед нами немало дверей. Но и двери открываются только тем, кто сам готов идти вперед. И зависит все от того, сколько труда, ума и старания ты вложишь. На блюде ничего не преподносится, и ни в коем случае не должно. У каждого своя жизнь, свои заботы, проблемы и цели. Все строится шаг за шагом, собственным трудом и верой в свое дело. Иждивенческая деятельность – не наш стиль", – подчеркнула Саркенова.
По ее словам, "людям видна только внешняя сторона, а за кадром остаются очень важные вещи".
"Поэтому не обесценивайте чужой труд, не имея на это никакой осведомленности. Во всяком случае время все расставит по местам – истина всегда выходит на свет", – заключила невестка Кайрата Нуртаса.
Подписчики Айгерим под публикацией тоже решили поделиться своим мнением. Если одни поддержали блогера, то другие призвали признать, что материальные блага в ее семье есть благодаря Кайрату Нуртасу:
- "Айгерим – умница. Красиво и ровно ответила, умничка".
- "Гульзира Айдарбекова – прекрасная, умная мама и свекровь! И трудолюбивая".
- "Ну признайте уже, крутые дома, машины и работы – это все благодаря Кайрату".
- "Айгера, зная тебя и твое трудолюбие, могу сказать, что вы с супругом – большие молодцы".
- "Гульзира Айдарбекова сама же говорила в одном из интервью, что все начинания своих остальных детей и даже снох – все благодаря Кайрату и его авторитету. Элементарно даже подписчики в инсте подписываются из-за любопытства к семье КН. Думаю, она не врала".
- "Даже если Кайрат помогает, что тут такого?! Наоборот, гордитесь тем, что у вас в семье есть такой масштабный человек, как Кайрат. В первую очередь благодаря ему вы собрали такую аудиторию и начали вести блог – и в этом нет ничего плохого! Умейте это признавать и радоваться, а не оправдываться. Поддержка близких – это нормально, тем более когда речь идет о таком человеке с добрым сердцем, как ваш қайынаға (деверь)".
