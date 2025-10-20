"Всех Кайрат кормит": семья брата Нуртаса ответила на один из самых главных вопросов

Супруга Аяна Нуртаса (средний брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса) блогер Айгерим Саркенова в Instagram ответила на один из самых главных вопросов, связанный со звездным родственником, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 19 октября 2025 года, Саркенова в Stories показала комментарий, который ее задел.

"Вы все работаете? Покажите, где работаете? У меня ощущение, что вас всех Кайрат кормит", – написала пользовательница Казнета невестке Нуртаса.

Фото: Instagram/sarkenova.aigerim

Айгерим решила немедленно отреагировать на мнение комментатора постом.

"Встречая негативные комментарии у себя на странице, зачастую я спокойно отношусь к ним, так как знаю: не имея никакого отношения к правде, они меня вообще не задевают. Но когда эти комментарии начинают порочить мою честь и честь семьи, нагло обвиняя в чем-то, оставаться молча в стороне – не мой удел. С чего-то кто-то решил, что мы живем за чужой счет", – написала блогер.

Она признала, что в их "семье есть очень масштабный человек", которым они по-настоящему гордятся.

"Это огромная честь для нас, и, конечно, такие родственные связи открывают перед нами немало дверей. Но и двери открываются только тем, кто сам готов идти вперед. И зависит все от того, сколько труда, ума и старания ты вложишь. На блюде ничего не преподносится, и ни в коем случае не должно. У каждого своя жизнь, свои заботы, проблемы и цели. Все строится шаг за шагом, собственным трудом и верой в свое дело. Иждивенческая деятельность – не наш стиль", – подчеркнула Саркенова.

По ее словам, "людям видна только внешняя сторона, а за кадром остаются очень важные вещи".

"Поэтому не обесценивайте чужой труд, не имея на это никакой осведомленности. Во всяком случае время все расставит по местам – истина всегда выходит на свет", – заключила невестка Кайрата Нуртаса.

Подписчики Айгерим под публикацией тоже решили поделиться своим мнением. Если одни поддержали блогера, то другие призвали признать, что материальные блага в ее семье есть благодаря Кайрату Нуртасу:

"Айгерим – умница. Красиво и ровно ответила, умничка".

"Гульзира Айдарбекова – прекрасная, умная мама и свекровь! И трудолюбивая".

"Ну признайте уже, крутые дома, машины и работы – это все благодаря Кайрату".

"Айгера, зная тебя и твое трудолюбие, могу сказать, что вы с супругом – большие молодцы".

"Гульзира Айдарбекова сама же говорила в одном из интервью, что все начинания своих остальных детей и даже снох – все благодаря Кайрату и его авторитету. Элементарно даже подписчики в инсте подписываются из-за любопытства к семье КН. Думаю, она не врала".

"Даже если Кайрат помогает, что тут такого?! Наоборот, гордитесь тем, что у вас в семье есть такой масштабный человек, как Кайрат. В первую очередь благодаря ему вы собрали такую аудиторию и начали вести блог – и в этом нет ничего плохого! Умейте это признавать и радоваться, а не оправдываться. Поддержка близких – это нормально, тем более когда речь идет о таком человеке с добрым сердцем, как ваш қайынаға (деверь)".

Материал по теме Кайрат Нуртас стал звездой футбольного матча в Астане

2 октября 2025 года Айгерим Саркенова с мужем Аяном Нуртасом поделились радостной новостью – они объявили о третьей беременности.