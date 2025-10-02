В семье Кайрата Нуртаса ожидают рождения еще одного ребенка
Соответствующий ролик она опубликовала сегодня, 2 октября 2025 года, в своем Instagram.
"Такие дела", – лаконично подписала трогательные кадры невестка Гульзиры Айдарбековой.
На публикацию одной из первых отреагировала младшая сноха Айгерим – Индира (супруга Зангара Нуртаса), которая тоже находится в интересном положении.
А подписчики сразу же принялись поздравлять Айгерим и Аяна с такой прекрасной новостью. Не обошлось и без комментариев о старшей снохе семейства Нуртас – Жулдыз, которая в августе родила дочь:
- "Уау!"
- "Поздравляю!"
- "Желаю легких родов, Айгерим!"
- "У Жулдыз очень хорошая энергия".
- "Жаным, поздравляю вас! Это такое счастье".
- "У Гульзиры ханым этот год богатый на внуков и внучек".
- "После Жулдыз у всех такое счастье! Желаю счастья, поздравляю!"
- "Прекрасно. У Нуртаса ага и тети Гулзиры этот год – удачливый, когда у всех трех невесток рождаются дети".
О том, что еще одно пополнение ожидается в большой семье Кайрата Нуртаса, стало известно 24 августа 2025 года. Младший брат казахстанского певца Зангар и его вторая супруга Индира объявили, что в скором времени станут родителями. 23 сентября Зангар и Индира показали кадры с гендер-пати, по которым стало понятно, что у них родится мальчик.
Фанаты, следящие за звездным семейством, после новости об очередном пополнении вспомнили и Жулдыз Абдукаримову. Супруга Кайрата Нуртаса 18 августа в пятый раз стала мамой.