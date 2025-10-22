Улетев из Москвы, Татьяна Навка поделилась редкими семейными фото

Известная российская фигуристка Татьяна Навка отправилась в столицу Поднебесной, где в скором времени пройдет ее шоу. Компанию в далекой поездке ей составили дочери – 25-летняя Александра и 11-летняя Надежда, сообщает Zakon.kz.

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова опубликовала серию снимков на фоне местных достопримечательностей, отметив, что для нее невероятно важно сохранять баланс между работой и семьей.

"Я всегда говорю, что самое важное – это баланс! Пока возводят декорации – мы с девочками успели рвануть на осмотр красот Китая. Первая остановка в нашем путешествии – волшебные пейзажи реки с поэтическим названием Река Цветения Персика. Оценить цветение деревьев не удалось – не сезон, зато успели узнать, что прибрежные пейзажи этой реки вошли в топ-10 Водных чудес по мнению National Geographic", – описала уведенное олимпийская чемпионка.

Почитатели таланта спортсменки не остались равнодушными к ее семейной публикации. В комментариях повзрослевшим дочерям сделали множество комплиментов.

