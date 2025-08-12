#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

"Энрике Иглесиас – казах?" Соцсети обсуждают казахстанского вайнера и его "испанское прошлое"

Энрике Иглесиас и Сергазы Токтарбек, сравнение, знаменитости, фанаты обсуждают, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 12:16 Фото: Instagram/sekavines
Известный казахстанский видеоблогер Сергазы Токтарбек неожиданно предоставил снимки прошлых лет, доказывающие, что он был очень похож на испанского певца Энрике Иглесиаса, сообщает Zakon.kz.

Вайнер собрал несколько коллажей, демонстрирующих действительно небольшое сходство. Однако на последнем кадре отчетливо видно, что автор песен почти не изменился. Что же касается сценариста, то его внешность претерпела трансформацию.

"Где я повернул не туда?!" – обращается с вопросом Сергазы Токтарбек к семимиллионной аудитории.

Сравнение с Энрике Иглесиасом, пусть и с долей иронии, вызвало живой отклик. Свои комментарии оставили представители казахстанского шоу-бизнеса, такие как Нургали Сисингалиев, Дильназ Ахмадиева, Арнат Утепбергенов, Абзал Гарифуллин и другие.

  • Сека Иглесиас.
  • У них просто нет бешбармака, плова.
  • Думаю, что в 2030 году будет вообще не отличить.
  • Повернул на Аль-Фараби и стал дарить миллиарды смеха нам, простым жителям земли.
  • Ты круче, брат.
  • А так хорошо начиналось.
  • Хорошего человека должно быть много!
  • Вот это поворот.
  • Все равно Сека – няшка.
  • Вот-вот, я тоже думаю, где меня жизнь так замотала! Обожаю тебя.
  • Это он не повернул, брат!
  • Ты всегда на верном пути!
  • Я тоже где-то не там повернул.
  • Выбрал быть счастливым.
  • Ты ешь все, что хочешь, а он нет.
  • Мы выбрали тебя.
  • Красиво жить не запретишь.
  • Раньше ты был красавчиком, а сейчас – лапочка.
  • Энрике – казах?
  • Сглазили, – отмечают фанаты, сравнивая латиноамериканского секс-символа и харизматичного казахстанского вайнера.

Большая часть комментаторов с юмором отреагировали на ролик. Однако нашлись и те, кто оставил свои непрошеные советы.

  • Спортом занимайся.
  • Тебе до Иглесиаса как до Луны.
  • Тебе тоже надо худеть. Лишний вес к хорошему не приводит, уснул и не проснулся.

Ранее стало известно, что российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, стал многодетным отцом. Возлюбленная артиста Валентина Иванова родила ему дочь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
