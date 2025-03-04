Певица Валерия заинтриговала поклонников
Фото: Instagram/valeriya
Популярная советская и российская эстрадная певица Валерия накануне, 3 марта 2025 года, опубликовала видео в Instagram. В нем артистка заинтриговала поклонников, рассказав про новую песню и альбом, сообщает Zakon.kz.
Певица уточнила, что 7 марта состоится релиз нового трека "Ты с небес", а альбом "Исцелю" появится 11 апреля.
"Песня особенная для меня, как и весь альбом... Альбом создавался нестандартным для меня способом... Три раза приезжали музыканты из разных стран в Швейцарию в студию, которой руководит мой сын Артемий, где эти песни появились на свет и были там же записаны", – поделилась 56-летняя Валерия.
Подписчики оставили восторженные комплименты в комментариях под публикацией заслуженной артистки РФ и отметили, что с нетерпением ждут выхода песни и альбома:
- "Классная".
- "Красавица".
- "Очень любим вас".
- "С нетерпением жду выхода альбома".
- "Поскорее бы! Уверена, это будет разрыв!"
- "Валерия, дорогая, огромное спасибо вам за новый альбом, что не забываете нас, ваших преданных зрителей, поклонниц и поклонников! Ваш голос лично для меня – в самое сердце и душу".
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