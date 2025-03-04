Певица Валерия заинтриговала поклонников

Популярная советская и российская эстрадная певица Валерия накануне, 3 марта 2025 года, опубликовала видео в Instagram. В нем артистка заинтриговала поклонников, рассказав про новую песню и альбом, сообщает Zakon.kz.

Певица уточнила, что 7 марта состоится релиз нового трека "Ты с небес", а альбом "Исцелю" появится 11 апреля.

"Песня особенная для меня, как и весь альбом... Альбом создавался нестандартным для меня способом... Три раза приезжали музыканты из разных стран в Швейцарию в студию, которой руководит мой сын Артемий, где эти песни появились на свет и были там же записаны", – поделилась 56-летняя Валерия.

Подписчики оставили восторженные комплименты в комментариях под публикацией заслуженной артистки РФ и отметили, что с нетерпением ждут выхода песни и альбома:

"Классная".

"Красавица".

"Очень любим вас".

"С нетерпением жду выхода альбома".

"Поскорее бы! Уверена, это будет разрыв!"

"Валерия, дорогая, огромное спасибо вам за новый альбом, что не забываете нас, ваших преданных зрителей, поклонниц и поклонников! Ваш голос лично для меня – в самое сердце и душу".

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