Певица Валерия рассказала, что нужно успеть сделать до 30 лет

Заслуженная артистка России Валерия поделилась своим взглядом на то, чего стоит достичь к 30 годам, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Пятому каналу" певица отметила, что этот возраст – важный рубеж, к которому человек должен найти свое призвание.

"К тридцати годам нужно уже понять, чем хочешь заниматься по-настоящему. Конечно, если это случится позже – ничего страшного, но лучше не терять время", – сказала Валерия.

По ее словам, в этом возрасте также хорошо успеть построить семью и завести детей.

"Если до 30 получится встретить вторую половинку, создать семью и стать родителем – это вообще прекрасно", – подчеркнула певица, добавив, что сама к этому возрасту уже воспитывала троих детей.

