Культура и шоу-бизнес

Певица Валерия рассказала, что нужно успеть сделать до 30 лет

Валерия, певица, совет, молодежь , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 20:08 Фото: Instagram/valeriya
Заслуженная артистка России Валерия поделилась своим взглядом на то, чего стоит достичь к 30 годам, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Пятому каналу" певица отметила, что этот возраст – важный рубеж, к которому человек должен найти свое призвание.

"К тридцати годам нужно уже понять, чем хочешь заниматься по-настоящему. Конечно, если это случится позже – ничего страшного, но лучше не терять время", – сказала Валерия.

По ее словам, в этом возрасте также хорошо успеть построить семью и завести детей.

"Если до 30 получится встретить вторую половинку, создать семью и стать родителем – это вообще прекрасно", – подчеркнула певица, добавив, что сама к этому возрасту уже воспитывала троих детей.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген впервые даст сольный концерт в Испании на легендарной Олимпийской арене.

Айсулу Омарова
