Культура и шоу-бизнес

Синди Кроуфорд обратилась в полицию из-за сталкера, который преследует ее дочь

Сталкер преследует дочь Синди Кроуфорд, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 07:33 Фото: Instagram/cindycrawford
Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд обратилась в полицию из-за мужчины, преследующего ее дочь Кайю Гербер уже три года, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году 35-летний Дэниел Ли Шуновер позвонил в дверь дома Гербер и спросил, живет ли здесь Кайя, на что Синди ответила отрицательно. Позже назойливый поклонник появился на спектакле на театральном фестивале в Уильямстауне в штате Массачусетс, гостьей которого была Кайя.

Шуновер настойчиво предлагал ей провести спиритический сеанс, пишет Daily Mail. А 29 июля мужчину обнаружили спящим у ворот дома Кроуфорд. Позже он начал писать угрозы в адрес семьи топ-модели в социальных сетях.

Синди и Кайя обратились в суд с просьбой оградить их от мужчины. Им удалось добиться ордера, запрещающего Шуноверу приближаться к Кайе и ее родственникам.

"Если Дэниел нарушит запрет, его арестуют", – говорится в публикации.

Фото: Instagram/cindycrawford

Недавно в соцсети Х блогер заработал 11 тыс. долларов на фото дочки Стива Джобса.

Фото Алия Абди
Алия Абди
