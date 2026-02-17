Жена Игоря Николаева рассказала о том, что ее преследует сталкер

43-летняя российская актриса и певица, жена Игоря Николаева – Юлия Проскурякова поделилась на своей странице в соцсетях пугающей перепиской с одним из фолловеров, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, навязчивое внимание мужчина проявляет на протяжении нескольких лет.

"С 2021 года меня преследует психически нездоровый человек… Он звонит и пишет всем моим знакомым и друзьям, представляется то инвалидом, то поклонником, то сценаристом, то кем-нибудь еще… Был Богданом Узовым, потом Олегом Воронковым, потом Анной Кузьминой, а сейчас он сценарист по имени Вячеслав. Это один и тот же человек! Его цель – добыть мои контакты и преследовать меня!!! Я прошу всех, кому он пишет, быть внимательными и не поддаваться на его уговоры и аргументы! Этот человек болен! Будьте бдительны!" – просит Проскурякова.

К своему обращению жена композитора приложила переписку с подозрительным мужчиной.

От внимания сталкера Юлию не спасает даже медийность. Ей не может помочь даже полиция.

