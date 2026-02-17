#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.97
583.77
6.39
Культура и шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева рассказала о том, что ее преследует сталкер

43-летняя российская актриса и певица, жена Игоря Николаева - Юлия Проскурякова, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 07:16 Фото: Instagram/uliaveronika
43-летняя российская актриса и певица, жена Игоря Николаева – Юлия Проскурякова поделилась на своей странице в соцсетях пугающей перепиской с одним из фолловеров, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, навязчивое внимание мужчина проявляет на протяжении нескольких лет.

"С 2021 года меня преследует психически нездоровый человек… Он звонит и пишет всем моим знакомым и друзьям, представляется то инвалидом, то поклонником, то сценаристом, то кем-нибудь еще… Был Богданом Узовым, потом Олегом Воронковым, потом Анной Кузьминой, а сейчас он сценарист по имени Вячеслав. Это один и тот же человек! Его цель – добыть мои контакты и преследовать меня!!! Я прошу всех, кому он пишет, быть внимательными и не поддаваться на его уговоры и аргументы! Этот человек болен! Будьте бдительны!" – просит Проскурякова.

К своему обращению жена композитора приложила переписку с подозрительным мужчиной.

От внимания сталкера Юлию не спасает даже медийность. Ей не может помочь даже полиция.

Ранее мы писали о том, что 71-летний Игорь Крутой показал 92-летнюю маму и поделился радостным событием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Третья жена Игоря Николаева ответила на слухи о беременности
16:44, 09 декабря 2024
Третья жена Игоря Николаева ответила на слухи о беременности
Младшая дочь 65-летнего Игоря Николаева похвасталась дебютом в кино
17:33, 08 июля 2025
Младшая дочь 65-летнего Игоря Николаева похвасталась дебютом в кино
22 года разницы – не помеха: третья жена 65-летнего Игоря Николаева трогательно призналась в любви
11:48, 23 сентября 2025
22 года разницы – не помеха: третья жена 65-летнего Игоря Николаева трогательно призналась в любви
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Как Дональд Трамп": Тайсон Фьюри рассказал, зачем вернулся в бокс
07:49, Сегодня
"Как Дональд Трамп": Тайсон Фьюри рассказал, зачем вернулся в бокс
Экс-чемпион UFC заявил, что планирует уйти из ММА в 2026 году
07:20, Сегодня
Экс-чемпион UFC заявил, что планирует уйти из ММА в 2026 году
Казахстанский хоккеист отметился голевым действием в одной из сильнейших лиг Канады
06:49, Сегодня
Казахстанский хоккеист отметился голевым действием в одной из сильнейших лиг Канады
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC
06:22, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: