Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса трогательно обратилась к матери

11 ноября 2024 года американской актрисе и бывшей модели Деми Мур исполнилось 62 года. В связи с этим ее дочь от Брюса Уиллиса – 36-летняя Румер посвятила звездной матери пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала серию архивных снимков именинницы, под которым трогательно написала:

"С днем рождения, лучшая из лучших! Я так сильно тебя люблю. Мне невероятно повезло, что ты у меня есть. Ты самая смешная, странная, уникальная и эксцентричная женщина-скорпион. В этом году было замечательно наблюдать, как ты процветаешь и излучаешь любовь, стиль и силу. 62 года никогда не выглядели лучше".

Подписчики дочери Мур и Уиллиса присоединились к поздравлениям. Они отметили, что именинница –красивая и вдохновляет многих:

"11/11 – это лучший день рождения".

"Твоя мама так вдохновляет многих".

"Я вижу твою маму во всех вас, это так круто. С днем рождения, Деми".

"Твоя мама – единственный человек, которого я когда-либо видела, который может носить супер короткие волосы и выглядеть сексуально, красиво, изысканно и просто великолепно!"

В свою очередь голливудская звезда у себя в Instagram опубликовала видео, где со своей собачкой по кличке Плов задувает свечу.

"Совместный день рождения для меня и моей Плов. Спасибо за все милые сообщения! Люблю любовь!" – написала уже 62-летняя Деми.

Многомиллионные поклонники поздравили Мур и ее чихуахуа с днем рождения, и пожелали им всего самого наилучшего.

Материал по теме Деми Мур рассказала о состоянии Брюса Уиллиса

Ранее мы писали, что Деми Мур в Хэллоуин опубликовала жуткие фото, снятые во время съемок нашумевшего фильма "Субстанция".