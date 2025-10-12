#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Блогер заработал 11 тысяч долларов на фото дочки Стива Джобса

Ив Джобс - дочь Стива Джобса, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 05:59 Фото: Instagram/evejobs
Пользователь соцсети Х выложил фото Ив Джобс и заработал большую сумму денег, сообщает Zakon.kz.

В начале октября блогер просто выложил фото Ив Джобс из соцсетей. За неделю публикация набрала 105 млн просмотров, 16 тыс. ретвитов и 4 тыс. комментариев. А у автора была подключена монетизация.

Таким образом система монетизации отправила счастливчику сначала 1,5 тыс. долларов, затем еще 10 тыс.

"Мы точно занимаемся чем-то не тем", – в шутку отметили некоторые комментаторы.

В начале октября младшая дочь основателя Apple Ив Джобс сразила всех на неделе моды в Милане, а дочь президента США Иванка Трамп выступила 11 октября на многотысячном митинге в Тель-Авиве.

Фото Алия Абди
Алия Абди
