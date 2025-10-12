Блогер заработал 11 тысяч долларов на фото дочки Стива Джобса
Фото: Instagram/evejobs
Пользователь соцсети Х выложил фото Ив Джобс и заработал большую сумму денег, сообщает Zakon.kz.
В начале октября блогер просто выложил фото Ив Джобс из соцсетей. За неделю публикация набрала 105 млн просмотров, 16 тыс. ретвитов и 4 тыс. комментариев. А у автора была подключена монетизация.
Таким образом система монетизации отправила счастливчику сначала 1,5 тыс. долларов, затем еще 10 тыс.
This tweet made me $11.5k btw https://t.co/I2E3TpZ6mi— Zoomer 🧢 (@zoomyzoomm) October 11, 2025
"Мы точно занимаемся чем-то не тем", – в шутку отметили некоторые комментаторы.
В начале октября младшая дочь основателя Apple Ив Джобс сразила всех на неделе моды в Милане, а дочь президента США Иванка Трамп выступила 11 октября на многотысячном митинге в Тель-Авиве.
