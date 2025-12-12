#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Культура и шоу-бизнес

50-летняя Татьяна Навка изменилась до неузнаваемости

Татьяна Навка, внешность, пластика , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 00:41 Фото: Instagram/tatiana_navka
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со светского мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка побывала на благотворительном вечере фонда Светланы Бондарчук и Евгении Поповой.

Однако подписчиков Навки заинтересовало не само мероприятие, а ее внешность. Многие решили, что знаменитость сделала пластическую операцию.Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

  • Видно пластику у Татьяны!
  • Татьяна стала на себя не похожа. Молодая красивая женщина, не похожая на Танечку!
  • Прекрасная пластика!

А ранее сообщалось, что видео Жулдыз Абдукаримовой с дочерью в шикарных платьях взбудоражило Казнет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Татьяна Навка нежно обратилась к Жасмин
01:07, 13 октября 2025
Татьяна Навка нежно обратилась к Жасмин
Дмитрий Песков феерично поздравил Татьяну Навку с 50-летним юбилеем, станцевав на льду
23:35, 13 апреля 2025
Дмитрий Песков феерично поздравил Татьяну Навку с 50-летним юбилеем, станцевав на льду
Навка посетовала, что Песков, станцевавший на льду, затмил ее юбилейное шоу
22:40, 15 апреля 2025
Навка посетовала, что Песков, станцевавший на льду, затмил ее юбилейное шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: