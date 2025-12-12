50-летняя Татьяна Навка изменилась до неузнаваемости
Фото: Instagram/tatiana_navka
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со светского мероприятия, сообщает Zakon.kz.
Спортсменка побывала на благотворительном вечере фонда Светланы Бондарчук и Евгении Поповой.
Однако подписчиков Навки заинтересовало не само мероприятие, а ее внешность. Многие решили, что знаменитость сделала пластическую операцию.Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
- Видно пластику у Татьяны!
- Татьяна стала на себя не похожа. Молодая красивая женщина, не похожая на Танечку!
- Прекрасная пластика!
А ранее сообщалось, что видео Жулдыз Абдукаримовой с дочерью в шикарных платьях взбудоражило Казнет.
