50-летняя Татьяна Навка изменилась до неузнаваемости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со светского мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка побывала на благотворительном вечере фонда Светланы Бондарчук и Евгении Поповой.

Однако подписчиков Навки заинтересовало не само мероприятие, а ее внешность. Многие решили, что знаменитость сделала пластическую операцию.Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Видно пластику у Татьяны!

Татьяна стала на себя не похожа. Молодая красивая женщина, не похожая на Танечку!

Прекрасная пластика!

