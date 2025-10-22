"Просто буду делать все возможное": Наzима начала новый этап жизни
Так, музыкант опубликовала видео, в кадре которого сидят две Наzимы. Если одна выглядит уставшей, то вторая – весьма хороша собой. Когда исполнительница задувает свечку, остается лишь одна Наzима.
В описании к видео идет следующая подпись:
"Хочу поблагодарить вас, что вы со мной на каждом этапе моего пути, поддерживаете и верите в меня. Пусть все, что вы мне желаете, вернется вам в стократном размере".
Уже через некоторое время Наzима опубликовала еще один пост, где поделилась своими планами на будущее.
По ее словам, возраст – всего лишь цифры.
"Многих удивил мой возраст. Так вот, для меня это лишь цифры, я перестала считать после 25. Сейчас обращаю внимание только на то, как я себя чувствую: нравится мне это или нет, чего хочу больше всего на данный момент. Начинается мой новый год, поставила цели, но без завышенных ожиданий – просто буду делать все возможное от себя, а дальше все в руках Всевышнего".Наzима
Среди комментаторов, оставивших добрые послания, отметились многие звезды шоу-бизнеса. К примеру, телеведущая Динара Сатжан, певица Юля Паршута, блогер Дамеля Свит, музыкант Natan и другие.
Ранее известный казахстанский экстремал Сакен Кагаров, известный своими захватывающими видео о скоростных спусках на горном велосипеде, показал видео, которое сделало его популярным, в рамках мирового тренда под названием "Видео, которое сделало меня известным".