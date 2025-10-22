#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Просто буду делать все возможное": Наzима начала новый этап жизни

Наzима, певица, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 12:58 Фото: Instagram/13nazima
Казахстанская певица Назима Джанибекова, более известная как Наzима, накануне, 21 октября 2025 года, отметила 35-летие. В этот важный для нее день артистка обратилась к армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

Так, музыкант опубликовала видео, в кадре которого сидят две Наzимы. Если одна выглядит уставшей, то вторая – весьма хороша собой. Когда исполнительница задувает свечку, остается лишь одна Наzима.

В описании к видео идет следующая подпись:

"Хочу поблагодарить вас, что вы со мной на каждом этапе моего пути, поддерживаете и верите в меня. Пусть все, что вы мне желаете, вернется вам в стократном размере".

Уже через некоторое время Наzима опубликовала еще один пост, где поделилась своими планами на будущее.

По ее словам, возраст – всего лишь цифры.

"Многих удивил мой возраст. Так вот, для меня это лишь цифры, я перестала считать после 25. Сейчас обращаю внимание только на то, как я себя чувствую: нравится мне это или нет, чего хочу больше всего на данный момент. Начинается мой новый год, поставила цели, но без завышенных ожиданий – просто буду делать все возможное от себя, а дальше все в руках Всевышнего".Наzима

Среди комментаторов, оставивших добрые послания, отметились многие звезды шоу-бизнеса. К примеру, телеведущая Динара Сатжан, певица Юля Паршута, блогер Дамеля Свит, музыкант Natan и другие.

Ранее известный казахстанский экстремал Сакен Кагаров, известный своими захватывающими видео о скоростных спусках на горном велосипеде, показал видео, которое сделало его популярным, в рамках мирового тренда под названием "Видео, которое сделало меня известным".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
