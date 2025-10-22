Казахстанский экстремал напомнил о вирусном спуске с "Медеу", набравшем 40 млн просмотров

Известный казахстанский экстремал Сакен Кагаров, известный своими захватывающими видео о скоростных спусках на горном велосипеде, показал видео, которое сделало его популярным, в рамках мирового тренда под названием "Видео, которое сделало меня известным", сообщает Zakon.kz.

Речь идет о ролике, который был размещен на его странице в Instagram 29 июля 2024 года.

"А вот и мой спуск с плотины "Медеу", состоящий из 842 ступеней", – говорилось тогда в подписи.

Уже 21 октября 2025 года маунтинбайкер уточняет, что это видео посмотрело более 40 миллионов людей.

Комментаторы, даже спустя год, продолжают активно обсуждать поступок казахстанца.

Одни возмущаются опасностью для жизни – как для самого спортсмена, так и для прохожих. Другие с восторгом пересматривают видео:

До сих пор с замиранием смотрю.

А если там кто-то поднимается? Вы нормальный? Площадка между лестницами – это опасно, человека там могут не заметить.

Легенда.

Это было легендарно, помню.

Если бы на лестнице были дети или пожилые люди?

Сердце все еще не на месте, когда смотрю этот ролик. Берегите себя.

Мама поседела, наверное, после этого видео.

Такое может совершить только молодое, здоровое тело. Молодой дух, который не знает страха смерти.

И почти 40 млн человек с резким повышением кортизола.

Какой крепкий велосипед.

10 октября Кагаров и его супруга Айжулдыз Адайбекова стали родителями. О скором пополнении в семье знаменитости объявляли 27 июня 2025 года.