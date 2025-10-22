#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Культура и шоу-бизнес

Казахстанский экстремал напомнил о вирусном спуске с "Медеу", набравшем 40 млн просмотров

Сакен Кагаров, экстремал, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:38 Фото: Instagram/saken_kagarov
Известный казахстанский экстремал Сакен Кагаров, известный своими захватывающими видео о скоростных спусках на горном велосипеде, показал видео, которое сделало его популярным, в рамках мирового тренда под названием "Видео, которое сделало меня известным", сообщает Zakon.kz.

Речь идет о ролике, который был размещен на его странице в Instagram 29 июля 2024 года.

"А вот и мой спуск с плотины "Медеу", состоящий из 842 ступеней", – говорилось тогда в подписи.

Уже 21 октября 2025 года маунтинбайкер уточняет, что это видео посмотрело более 40 миллионов людей.

Комментаторы, даже спустя год, продолжают активно обсуждать поступок казахстанца.

Одни возмущаются опасностью для жизни – как для самого спортсмена, так и для прохожих. Другие с восторгом пересматривают видео:

  • До сих пор с замиранием смотрю.
  • А если там кто-то поднимается? Вы нормальный? Площадка между лестницами – это опасно, человека там могут не заметить.
  • Легенда.
  • Это было легендарно, помню.
  • Если бы на лестнице были дети или пожилые люди?
  • Сердце все еще не на месте, когда смотрю этот ролик. Берегите себя.
  • Мама поседела, наверное, после этого видео.
  • Такое может совершить только молодое, здоровое тело. Молодой дух, который не знает страха смерти.
  • И почти 40 млн человек с резким повышением кортизола.
  • Какой крепкий велосипед.

10 октября Кагаров и его супруга Айжулдыз Адайбекова стали родителями. О скором пополнении в семье знаменитости объявляли 27 июня 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Экстремальный спуск на велосипеде по ступенькам "Медеу" озадачил комментаторов
11:46, 29 июля 2024
Экстремальный спуск на велосипеде по ступенькам "Медеу" озадачил комментаторов
Экстремал на велосипеде спустился по лыжной трассе Шымбулака со скоростью 100 км/час
15:27, 29 января 2025
Экстремал на велосипеде спустился по лыжной трассе Шымбулака со скоростью 100 км/час
Спортсмен-экстремал сделал опасный трюк на велосипеде
06:46, 03 мая 2024
Спортсмен-экстремал сделал опасный трюк на велосипеде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: