Казахстанский экстремал напомнил о вирусном спуске с "Медеу", набравшем 40 млн просмотров
Фото: Instagram/saken_kagarov
Известный казахстанский экстремал Сакен Кагаров, известный своими захватывающими видео о скоростных спусках на горном велосипеде, показал видео, которое сделало его популярным, в рамках мирового тренда под названием "Видео, которое сделало меня известным", сообщает Zakon.kz.
Речь идет о ролике, который был размещен на его странице в Instagram 29 июля 2024 года.
"А вот и мой спуск с плотины "Медеу", состоящий из 842 ступеней", – говорилось тогда в подписи.
Уже 21 октября 2025 года маунтинбайкер уточняет, что это видео посмотрело более 40 миллионов людей.
Комментаторы, даже спустя год, продолжают активно обсуждать поступок казахстанца.
Одни возмущаются опасностью для жизни – как для самого спортсмена, так и для прохожих. Другие с восторгом пересматривают видео:
- До сих пор с замиранием смотрю.
- А если там кто-то поднимается? Вы нормальный? Площадка между лестницами – это опасно, человека там могут не заметить.
- Легенда.
- Это было легендарно, помню.
- Если бы на лестнице были дети или пожилые люди?
- Сердце все еще не на месте, когда смотрю этот ролик. Берегите себя.
- Мама поседела, наверное, после этого видео.
- Такое может совершить только молодое, здоровое тело. Молодой дух, который не знает страха смерти.
- И почти 40 млн человек с резким повышением кортизола.
- Какой крепкий велосипед.
10 октября Кагаров и его супруга Айжулдыз Адайбекова стали родителями. О скором пополнении в семье знаменитости объявляли 27 июня 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript