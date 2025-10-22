#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Культура и шоу-бизнес

Том Фелтон возвращается к роли Драко Малфоя

Том Фелтон возвращается к роли Драко Малфоя, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 20:40 Фото: Instagram/t22felton
38-летний британский актер Том Фелтон вновь сыграет роль Драко Малфоя из фильмов о Гарри Поттере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артист будет участвовать в бродвейской постановке пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя", действие которой разворачивается через 19 лет после основных событий книг Джоан Роулинг и рассказывает о детях главных героев.

Согласно данным издания, Фелтон впервые возвращается к роли своего известного персонажа после окончания съемок последнего фильма о Гарри Поттере в 2011 году. Кроме того, эта роль станет для актера дебютом на Бродвее.

Отметим, что американская телекомпания HBO в данное время занимается подготовкой к съемкам нового сериала по книгам о Гарри Поттере. В августе сообщалось, кто сыграет детей семьи Уизли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Звезда "Гарри Поттера" обязан выплатить миллионы долларов из-за ошибок в декларации
01:50, 03 декабря 2024
Звезда "Гарри Поттера" обязан выплатить миллионы долларов из-за ошибок в декларации
Роберт Паттинсон начинает новый виток в карьере
07:25, 21 января 2025
Роберт Паттинсон начинает новый виток в карьере
Актер из "Гарри Поттера" заявил о желании сыграть Дамблдора в перезапуске картины
22:15, 16 сентября 2024
Актер из "Гарри Поттера" заявил о желании сыграть Дамблдора в перезапуске картины
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: