Том Фелтон возвращается к роли Драко Малфоя

38-летний британский актер Том Фелтон вновь сыграет роль Драко Малфоя из фильмов о Гарри Поттере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артист будет участвовать в бродвейской постановке пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя", действие которой разворачивается через 19 лет после основных событий книг Джоан Роулинг и рассказывает о детях главных героев.

Согласно данным издания, Фелтон впервые возвращается к роли своего известного персонажа после окончания съемок последнего фильма о Гарри Поттере в 2011 году. Кроме того, эта роль станет для актера дебютом на Бродвее.

Отметим, что американская телекомпания HBO в данное время занимается подготовкой к съемкам нового сериала по книгам о Гарри Поттере. В августе сообщалось, кто сыграет детей семьи Уизли.