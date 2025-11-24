Брижит Бардо вновь оказалась в больнице

91-летняя звезда французского кино Брижит Бардо госпитализирована в Тулоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Var-Matin со ссылкой на собственный источник, артистку поместили в больницу "Сен-Жан" около 10 дней назад. В данное время она все еще находится под наблюдением врачей.

О причинах госпитализации не сообщается.

Брижит Бардо является легендой мирового кинематографа – за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.

Ранее, в октябре, сообщалось, что Бардо проходит лечение в медицинском учреждении после оперативного вмешательства.