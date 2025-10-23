#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Культура и шоу-бизнес

"Наш круче": Димаш Кудайберген обошел мировых звезд в опросе Баян Алагузовой

Димаш Кудайберген, Баян Алагузова, артиста из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 10:00 Фото: dimashnews.com, Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова неожиданно устроила опрос среди многочисленных подписчиков, в котором с очевидным преимуществом победил народный артист Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Так, актриса опубликовала видео в подписи которого задала, по ее мнению, важный вопрос пользователям.

Звучал он так: "У меня к вам важный вопрос! На какого мирового артиста, вы бы реально купили билет?"

Аудитория Алагузовой не стала стесняться и активно рассказала о своих предпочтениях.

Желания казахстанцев довольно сильно разнятся, но первое место среди тех, кого бы хотели увидеть и услышать зрители уверенно занимает мультиинструменталист Димаш Кудайберген.

Также названы следующие прославленные имена:

"Американский рэпер Эминем, канадская певица и автор песен Селин Дион, певица Мэрайя Кэри, исполнитель Бруно Марс, Кристина Агилера, колумбийская певица Шакира, Леди Гага, икона британской культуры Адель, Джастин Тимберлейк и другие".
  • Думаю, что неисполнимая мечта всех это – Бритни Спирс. Жаль.
  • Честно, Димаша концерт был намного дороже, эффективнее, технически сложнее, чем у нашей любимой Лопес. Хотя она легенда мировая. Димаш наш круче!
  • Несколько раз была на концерте Димаша. Я не против, если это повторится. Лара Фабиан, Дуа Липа из-за рубежа.
  • Я бы пошла на концерт Андрея Губина. Из мировых звезд – Рианна.
  • Алессандро Сафина, Николай Носков, – продолжают свой список комментаторы.

"Вторая Лопес": Баян Алагузова затмила молодых звезд шоу-бизнеса пляжным видео

Мы также рассказывали, что 17 октября 2025 года у именитого композитора Игоря Крутого вышла новая композиция под названием "Зонтик". Димаш Кудайберген к приятному удивлению общих поклонников артистов, попросил поддержать российского коллегу.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
