Культура и шоу-бизнес

Катя Лель заявила, что видела НЛО в центре Москвы и предоставила доказательства

Катя Лель, НЛО, фото , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 19:21 Фото: Instagram/katyalelofficial
Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о встрече с неопознанным летающим объектом в центре Москвы. Об этом певица сообщила на своей странице в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

По словам Лель, загадочный объект она заметила 1 июня рядом с ГУМом. Исполнительница поделилась фотографией, на которой, как утверждает, запечатлено появление НЛО.

"На следующем фото – за секунду до этого. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему. Можете не гадать, а сразу проводить экспертизу, если захотите", – написала артистка.

Певица добавила, что "они всегда рядом, наблюдают и оберегают", предположительно имея в виду инопланетян.

Катя Лель ранее уже высказывалась о своем интересе к теме внеземных цивилизаций и неоднократно утверждала, что сталкивалась с необъяснимыми явлениями.

91-летняя Брижит Бардо "воскресла", опровергнув слухи о своей смерти.

Айсулу Омарова
