Катя Лель призналась в целительском даре, который скрывала 30 лет

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о своих сверхспособностях, которые долгое время держала в секрете, сообщает Zakon.kz.

В эфире "Пятого канала" певица призналась, что обладает даром целительства, но не афишировала это до тех пор, пока люди не начали обращаться к ней за помощью.

"Так получилось, что пришлось помогать, когда людям становилось плохо. И тогда уже все стало известно", – поделилась Лель.

Исполнительница хитов "Мой мармеладный" и "Муси-пуси" отметила, что часто совершает добрые поступки и многим жертвует, что, по ее словам, привлекает к ней благосклонность вселенной.

А ранее Оксана Самойлова сообщила радостную новость и ошарашила фанатов.

