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Культура и шоу-бизнес

Катя Лель призналась в целительском даре, который скрывала 30 лет

Катя Лель, артисты, шоу-бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 00:05 Фото: Instagram/katyalelofficial
Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о своих сверхспособностях, которые долгое время держала в секрете, сообщает Zakon.kz.

В эфире "Пятого канала" певица призналась, что обладает даром целительства, но не афишировала это до тех пор, пока люди не начали обращаться к ней за помощью.

"Так получилось, что пришлось помогать, когда людям становилось плохо. И тогда уже все стало известно", – поделилась Лель.

Исполнительница хитов "Мой мармеладный" и "Муси-пуси" отметила, что часто совершает добрые поступки и многим жертвует, что, по ее словам, привлекает к ней благосклонность вселенной.

А ранее Оксана Самойлова сообщила радостную новость и ошарашила фанатов. 

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Айсулу Омарова
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