Культура и шоу-бизнес

София Ротару почтила память умершего мужа

Музыканты, супруги , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 21:01 Фото: Instagram/sofiarotaru.official
Артистка почтила память ушедшего супруга Анатолия Евдокименко в 23-ю годовщину его смерти, сообщает Zakon.kz.

В Instagram София Ротару выложила сторис, посвященную Евдокименко. Архивную фотографию возлюбленного она сопроводила смайликом в виде разбитого сердца.

Певица и ранее делилась с подписчиками постами о муже, в которых признавалась, что ей его очень не хватает.

Анатолий Евдокименко – музыкант и руководитель ансамбля "Червона рута" – ушел из жизни 23 октября 2002 года в возрасте 60 лет. В браке с Ротару он прожил более 30 лет. В звездной семье на свет появился единственный сын Руслан.

А ранее 91-летней легенде французского и мирового кино Брижит Бардо пришлось опровергать слухи о своей смерти.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
