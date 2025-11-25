Более 100 тысяч медработников одновременно почтили память погибшей в Астане коллеги

Медики Казахстана почтили память погибшей в Астане фельдшера Улданы Мырзуан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 ноября 2025 года рассказали в Министерстве здравоохранения.

"Сегодня в Министерстве здравоохранения перед началом заседания коллегии была объявлена минута молчания в память о 23-летней фельдшере скорой помощи города Астаны Улдане Мырзуан, трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей. Свыше 100 тысяч медицинских работников одновременно на своих рабочих местах почтили память своего коллеги, которая ценой своей жизни спасала людей в экстренной ситуации", – сказано в сообщении.

Улдана Мырзуан посмертно удостоена высокой государственной награды. Указом главы государства она награждена медалью "Ерлігі үшін" – за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

8 ноября 2025 года в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. Позже врачи уточняли, что один пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Еще двое – в отделении реанимации. 18 ноября 23-летняя Улдана Мырзуан скончалась в больнице.

По данному факту полиция расследует уголовное дело по ст. 306 Уголовного кодекса РК – "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения".

24 ноября председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков, комментируя эту трагедию, сообщил, что проверку состояния зданий должны проводить их собственники. По его словам, в случае, если есть какие-то визуальные повреждения несущих и отражающих конструкций, техническое обследование является обязательным. В данном случае собственники здания должны принимать меры по определению и устранению таких случаев.