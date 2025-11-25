#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
События

Более 100 тысяч медработников одновременно почтили память погибшей в Астане коллеги

погибшая в Астане девушка, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 15:33 Фото: Instagram/rustemova_aliya
Медики Казахстана почтили память погибшей в Астане фельдшера Улданы Мырзуан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 ноября 2025 года рассказали в Министерстве здравоохранения.

"Сегодня в Министерстве здравоохранения перед началом заседания коллегии была объявлена минута молчания в память о 23-летней фельдшере скорой помощи города Астаны Улдане Мырзуан, трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей. Свыше 100 тысяч медицинских работников одновременно на своих рабочих местах почтили память своего коллеги, которая ценой своей жизни спасала людей в экстренной ситуации", – сказано в сообщении.

Улдана Мырзуан посмертно удостоена высокой государственной награды. Указом главы государства она награждена медалью "Ерлігі үшін" – за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

8 ноября 2025 года в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. Позже врачи уточняли, что один пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Еще двое – в отделении реанимации. 18 ноября 23-летняя Улдана Мырзуан скончалась в больнице.

По данному факту полиция расследует уголовное дело по ст. 306 Уголовного кодекса РК – "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения".

24 ноября председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков, комментируя эту трагедию, сообщил, что проверку состояния зданий должны проводить их собственники. По его словам, в случае, если есть какие-то визуальные повреждения несущих и отражающих конструкций, техническое обследование является обязательным. В данном случае собственники здания должны принимать меры по определению и устранению таких случаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Президент и министры почтили память погибших лесников минутой молчания
17:19, 11 июня 2023
Президент и министры почтили память погибших лесников минутой молчания
Алматинцы пришли к консульству России, чтобы почтить память погибших при теракте в Москве
13:17, 23 марта 2024
Алматинцы пришли к консульству России, чтобы почтить память погибших при теракте в Москве
Память казахстанских солдат почтили во Франции
05:40, 08 мая 2025
Память казахстанских солдат почтили во Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: