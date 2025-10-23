Рэпера Пи Дидди пытались убить в тюрьме

По данным источника, вооруженному заточкой нападавшему удалось приставить оружие к горлу артиста, сообщает Zakon.kz.

Ссылаясь на друга скандального рэпера Чарлуччи Финни, издание Daily Mail утверждает: Пи Дидди проснулся в своей камере с ножом у горла.

"Я не знаю, отбивался ли он от него или пришла охрана, я просто знаю, что это произошло", – рассказал Финни журналистам.

Он также добавил, что считает инцидент скорее предупреждением, нежели реальной попыткой убийства.

"Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон (настоящее имя рэпера. – Прим.) бы пострадал. Потребовалась бы всего секунда, чтобы перерезать ему горло оружием и убить его. Вероятно, это был способ сказать: в следующий раз тебе так не повезет. Все вокруг – запугивание. Но с Шоном это не сработает", – уверен друг.

Ранее Пи Дидди приговорили к четырем годам тюрьмы. Наказание за транспортировку людей для занятия проституцией, по двум эпизодам которого он был признан виновным, предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Как сообщали очевидцы процесса, услышав решение суда, артист повернулся к присутствующим в зале и захлопал в ладоши.